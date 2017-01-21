Интеграция 1С с Retail CRM

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Закрыт2 заявки182 просмотра

Внедряем Retail CRM

Нужен внешний консультант по интеграции с 1с

Сайт на PHP

Нужен программист 1С с опытом интеграции с данной CRM !!!!!

PHP
8 лет назад
LovecSnoF
Ярослава 
48 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров