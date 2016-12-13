УТ

  1. Биржа фриланса
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Закрыт2 заявки121 просмотр

Добрый день Александр! Интересует внедрение и доработка 1С  торговля.

специализация торговля автомобилями и сдача их в аренду. Михаил

8 лет назад
MBFB
53 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров