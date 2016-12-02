Внедрить 1с

Нужен человек который запустит (установит, доработает, внедрит ) 1с конфигурацию для торговли автозапчастями. Предположительно это должна быть Управление торговлей, доработанная например под работу с аналогами, применяемостью и прочими нюансами которые присущи торговле автозапчастями. Или если ...