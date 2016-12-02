Внедрить 1с

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт5 заявок170 просмотров

нужно внедрить 1с торговлю на опенкарт работающем магазине одежды optodess.com.ua/ и совместить с оффлан магаз на общем складе, задачи пока мин ,наладить качественные продажи и мин анализ

Opencart
8 лет назад
guest_1482680754575
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров