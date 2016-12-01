Переделать две обработки под 1с 8.3 Бух 3.0

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Закрыт5 заявок134 просмотра

!!! В ответе пишите срок и цену !!!

Пользовались двумя обработками под 1С 8.2 Бух 2.0

Сейчас нужно их переделать под 8.3 Бух 3.0

1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.2054)

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.44.166)

Обработки во вложении:

первая – печать прайс-листа, вторая – изменение цен.

Сделать нужно оперативно.

Оплата по факту.

Срок? Цена?

8 лет назад
AlexGT
Виктор 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

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