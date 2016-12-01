Переделать две обработки под 1с 8.3 Бух 3.0

Требуется внедрить Бит.Финанс. Блоки: бюджетирование, казначейство, договора, консолидация. Если Вы знаете хотя бы 1 из этих блоков - пишите. Работа по удалёнке. Оплата по факту раз в неделю. (Если нужно чаще ...