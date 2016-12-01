Сделать передачу данных из вебсервиса 1С в панель на AdminLTE

Есть вебсервис 1С (1С Управление) – внутри этот сервис связывает три 1С базы

Есть панелька с графиками на AdminLTE (yii2)

Нужно сделать пробрасывание данных из 1С в графики панельки

- выгружать данные из 1С

- обрабатывать их (расчёт нужных показателей)

- подставлять в графики

- обрабатывать клики на фильтры у графиков и перезапрашивать данные

От нас:

- подробное ТЗ голосом в скайпе + где нужно – текстовое

- созвоны в скайпе по любым необходимым вопросам

- контакт с разработчиком сервиса 1С

Важно – задача срочная

- нужно пробросить первые данные уже во вторник-среду

- полностью выполнить проект до пятницы

По бюджету – 150$ поставил примерно, нужно будет вместе оценить, когда проговорим ТЗ