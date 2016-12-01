Нужно сделать обработку, тех. задание в прикрепленом файле. Просьба указывать стоимость и сроки. Уточнения пишите в личку.
Сделать передачу данных из вебсервиса 1С в панель на AdminLTE
Есть вебсервис 1С (1С Управление) – внутри этот сервис связывает три 1С базы
Есть панелька с графиками на AdminLTE (yii2)
Нужно сделать пробрасывание данных из 1С в графики панельки
- выгружать данные из 1С
- обрабатывать их (расчёт нужных показателей)
- подставлять в графики
- обрабатывать клики на фильтры у графиков и перезапрашивать данные
От нас:
- подробное ТЗ голосом в скайпе + где нужно – текстовое
- созвоны в скайпе по любым необходимым вопросам
- контакт с разработчиком сервиса 1С
Важно – задача срочная
- нужно пробросить первые данные уже во вторник-среду
- полностью выполнить проект до пятницы
По бюджету – 150$ поставил примерно, нужно будет вместе оценить, когда проговорим ТЗ
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