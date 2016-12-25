Исправление ЧекККМ в УТ 10.3

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Завершен3 заявки187 просмотров

Здравствуйте!

Для нашей конфигурации надо доработать некоторые места, Управление торговлей 10.3:

- В печатную форму чек ккм , надо добавить Время документа

- при нажатие Записать в Чек ккм , автоматом распечаталась 3 копии документа

8 лет назад
semerko
37 лет
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Ukr_lan
Руслан 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
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8 лет назад
$10
1 день
Оперативный и пунктуальный. Без сомнении , продолжу работать с Вами. Спасибо !
Хороший заказчик! Рекомендую!

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Ukr_lan
Руслан 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
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