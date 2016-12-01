Создать две конфигурации для версии 7.7

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт7 заявок119 просмотров

Необходим надежный человек, который сможет создать две конфигурации Торговля и Склад для версии 7.7.  Сроки и условия оплаты обговариваются отдельно.

8 лет назад
petchenyk
Михаил 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров