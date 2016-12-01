Нужно сделать обработку, тех. задание в прикрепленом файле. Просьба указывать стоимость и сроки. Уточнения пишите в личку.
Создать две конфигурации для версии 7.7
Необходим надежный человек, который сможет создать две конфигурации Торговля и Склад для версии 7.7. Сроки и условия оплаты обговариваются отдельно.
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