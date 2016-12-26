В 1с Торговля и Склад внести небольшое дополнение

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Завершен7 заявок169 просмотров

1с 7.7  ТиС 9.2

Требуется выводить при печати ведомости по остаткам товара список товара с доп.полем - штрих код, в виде цифр

Сообщайте стоимость и сроки в заявке.

Предоплату не делаю, спасибо кидалам с вебланса((

8 лет назад
ulzuber
Зуев 
54 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Ukr_lan
Руслан 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Быстро и качественно. Обращусь еще. Рекомендую!
Было приятно работать с Сергеем! Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Ukr_lan
Руслан 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
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