ulzuber

Зуев Сергей ulzuber

 
53 годаРоссия/Ульяновск
11 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
knight2007
Владимир 
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
6 лет назад
На основе данных в эксель сделать таблицу
Все отлично.
Быстро и качественно. Рекомендую
Ответный отзыв
akrex
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Установить скрипт для отображения штрих кода в OpenCart
Доволен сотрудничеством! ТЗ описал четко и ясно, всегда на связи, приятно общаться. Рекомендую!
Быстро, качественно, по приемлемой цене. Обращусь еще и рекомендую всем к сотрудничеству!
Ответный отзыв
1cetoprosto
Леонид 
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Требуется помощь в настройке 1с удаленно
Четкая постановка задачи. Незамедлительная оплата. С удовольствием продолжу сотрудничество.
Быстро, качественно, доступная цена. Рекомендую всем.
Ответный отзыв
JBlack
29 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
год назад
$9
10 баллов
7 лет назад
Нарисовать логотип для сайта автотюнинга
Приятно было работать с Сергеем. Внятное ТЗ, приятен в общении, оплата в срок. Всё замечательно! :)
Быстро. Качественно. Доступная цена. Отличная работа! Рекомендую!
Ответный отзыв
Ukr_lan
Руслан 
44 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
7 лет назад
В 1с Торговля и Склад внести небольшое дополнение
Было приятно работать с Сергеем! Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Быстро и качественно. Обращусь еще. Рекомендую!
Ответный отзыв