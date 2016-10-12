Требуется написание продающего текста на сайт одностраничник. Тематика - автомобильная громкая связь, пример: http://www.sotmarket.ru/category/car_kir.html Продающий текст не совсем на на сам товар, а на то, почему это устройство - лучший подарок автомобилисту. Т.е. текст должен ответить на вопрос человека, ...