Снять 2 видео на товар - наушники для телевизора. Аналогичный товар здесь: [url=https://youtu.be/A9knb9GJ_cs]https://youtu.be/A9knb9GJ_cs[/url] Я отправляю Вам наушники,Вы делаете ролики. Возвращать не нужно. За границу РФ отправить не смогу... Видеообзор товара - ориентировочно как в представленном видео. Скорее не видеообзор, ...
- Видеомонтаж15 заявокЗакрыт3 года назад
Дано: 1. Таблица в эксель, выгруженная из интернет магазина, содержащая поля: номер заказа, фио, емейл, наименование, цена и т.д. 2.Таблица в эксель - отчет экспедитора, содержащая поля: номер заказа и трек-номер посылки Необходимо: Создать третью таблицу, содержащую данные для ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен6 лет назад
Opencart 2.3 В карточке товара в поле SKU забит цифровой штрих код Требуется доработка для отображения цифрового штрих-кода в виде картинки в деталях заказа в админке. http://joxi.ru/Vrw9b3bFKvba62 Прошу сразу указывать стоимость и срокиСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо настроить отображение дополнительных свойств номенклатуры в справочнике номенклатуры, скопировать свойства номенклатуры в справочнике. Подробнее в скайпе. Настройку предлагаю произвести в тимвьюере например, либо нужны пошаговые инструкции. 1с 7.7 Торговля и Склад. Прошу сразу писать стоимость. Работа срочная, оплата ...1С-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно что-то в стиле 4x4sport.ru Быстро и недорого) Цену жду в заявкеЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Милитарка.рф Сайт рабочий, важно не потерять существующие заказы. Сообщайте цену и сроки в заявке. Оплата по факту, либо при минимальной предоплате. По полной предоплате не работаю, спасибо кидалам -"фрилансерам"Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Имеются разные статусы заказов: -ожидание оплаты -заказ завершен -позвонить клиенту -заказ отменен В свою очередь причин отмены несколько: -отказ клиента -не удалось связаться -дорогая доставка -и др. (список неполный) Имеется 3 менеджера Сейчас по ним собирается общая статистика за год в виде: http://joxi.ru/gmv9b3bFXDX0ra Требуется написать запрос для сбора ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт7 лет назад
1с 7.7 ТиС 9.2 Требуется выводить при печати ведомости по остаткам товара список товара с доп.полем - штрих код, в виде цифр Сообщайте стоимость и сроки в заявке. Предоплату не делаю, спасибо кидалам с вебланса((1С-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется написание продающего текста на сайт одностраничник. Тематика - автомобильная громкая связь, пример: http://www.sotmarket.ru/category/car_kir.html Продающий текст не совсем на на сам товар, а на то, почему это устройство - лучший подарок автомобилисту. Т.е. текст должен ответить на вопрос человека, ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен7 лет назад
Требуется разработать дизайн силовых бамперов на а/м УАЗ, Нива, отличных от имеющихся на рынке. Несколько видов и вариантов. Подробности в скайпе или по телефону. Оплата высокая.3D-графика8 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется составить семантическое ядро сайта Милитарка.рф + написать тексты. Указать какие заголовки, тайтлы и кейворды поставить на страницах. Прошу указывать цену и сроки. Оплата частями, после сдачи ядра, затем текстовПоисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт8 лет назад
Bagirawatch.ru Нужно сделать мобильную версию, с автоматическим переходом на нее при определении мобильного устройства. Сумму и сроки предлагайте. Оплата только по факту, предоплаты не будет.HTML-верстка18 заявокЗакрыт8 лет назад
- $15
Сайт: http://www.shop3kita.ru/lens/ Нужно сделать небольшой редизайн - заменить фоны, некоторые фото, изменить отзывы. Человеку с навыком - работы на час)) Плачу 1000 р. Подробности по скайпу. Оплата только по факту выполнения. Предоплаты не будет, т.к был несколько раз беспощадно кинут ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Сайт магазинУАЗ.рф + группа ВК Требуется на постоянную удаленную работу -привлечь целевых посетителей в группу -обеспечить приток новых подписчиков в группу -организовать целевой трафик на сайт, не только из группы. Таргет и т д... -общение и размещение информации на форумах Прошу ...Социальные сети (SMM и SMO)25 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется создать дизайн + продающий текст для 2х рассылок + презентацию PowerPoint Товар: 1000mangalov.ru Аудитория: 1)конечный покупатель, который купит мангал себе (или в подарок) - рассылка 2)рекламные агентства, продвигающие корпоративные подарки - рассылка с презентацией Подробности в скайпе или на ...Презентации4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется написание продающего текста на сайт одностраничник. Тематика — женские часы Сегмент покупателей : молодые мужчины и парни, ищущие подарок своим девушкам. написать продающий текст, исходя из сегмента, включая — обозначить проблему, показать решение, +отзывы клиентов Тупо описание — ...Копирайтинг21 заявкаЗакрыт9 лет назад
Требуется выставить 100 товаров на Avito.ru Товары с моего сайта милитарка.рф Картинки выставлять без водяных знаков, т.е найти такую же в интернете или взять с нескольких рекомендованных сайтов (будут даны). Выставлять раз в 3 дня, по 10 товаров, ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $1000
Требуется на постоянную работу специалист по продажам в интернет магазине (коммерческий директор) Обязанности: Размещение рекламных кампаний в ЯндексДиректе Размещение постов на тематических форумах, поддержка общения на форумах Размещение рекламы в тематических группах ВК, таргет и т д Любая другая деятельность, ...Управление проектами16 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется написание продающего текста на сайт одностраничник. Тематика - турмалиновые пояса http://haogang-mag.ru/store/10034907/10034917/?pos=10285130 http://mir-haogan.ru/turmalinovaya/poyas.html По ссылке то, что нужно описать. Подробнее - ищется поиском в яндексе. От вас: проанализировать, на кого рассчитана продукция. написать продающий текст, исходя из анализа аудитории, включая - обозначить ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Магазин на движке Opencart 1.5.4.1.2 Программа учета 1С 7.7 Торговля и склад 9.2 Требуется установить модуль автоматического двустороннего обмена остатками товаров, при поступлении товаров в 1с и при осуществлении заказа в магазине. Сообщайте сроки и стоимость работ,Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт9 лет назад