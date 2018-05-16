скайп - Nadij313

Копирайтер-рерайтинг. Опыт работы в сфере 4 года. Копирайтинг для меня стал не только подработкой, но и моим хобби. Поэтому я вкладываю в свои статьи всю душу и время.

Пишу грамотно и осмысленно, соблюдаю ТЗ и поставленные сроки, к работе отношусь ответственно. Буду рада сотрудничеству! Обращайтесь

Знания и навыки:

- Написание текстов разных форм и стилей - от пригласительного до креативной концепции или аналитической статьи;

- Грамотный язык, легкий и понятный стиль;

- Русский – профессионально; английский – базовый уровень;

- Умение работать в сжатые сроки;

- Написание статей в журналы;

- Быстрый поиск и анализ информации.