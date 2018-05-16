скайп - Nadij313
Копирайтер-рерайтинг. Опыт работы в сфере 4 года. Копирайтинг для меня стал не только подработкой, но и моим хобби. Поэтому я вкладываю в свои статьи всю душу и время.
Пишу грамотно и осмысленно, соблюдаю ТЗ и поставленные сроки, к работе отношусь ответственно. Буду рада сотрудничеству! Обращайтесь
Знания и навыки:
- - Написание текстов разных форм и стилей - от пригласительного до креативной концепции или аналитической статьи;
- - Грамотный язык, легкий и понятный стиль;
- - Русский – профессионально; английский – базовый уровень;
- - Умение работать в сжатые сроки;
- - Написание статей в журналы;
- - Быстрый поиск и анализ информации.
- Ответственность за качество.
- · Исполнительность.
- · Пунктуальность.
- · Порядочность и надежность.
Действие аккаунта приостановлено!
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Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
5 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$2
10 баллов
6 лет назад
Это уже повторный проект с Надеждой. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четкое ТЗ, быстрая проверка и оплата, спасибо!
$50
10 баллов
7 лет назад
Тексты написано быстро и качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв
С Николаем было приятно работать, одни положительные впечатления, спасибо! Обращайтесь, буду рада сотрудничеству!
$30
10 баллов
7 лет назад
Отличные, красивые текста. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Как обычно сотрудничеством довольна! Спасибо!!!
$15
10 баллов
7 лет назад
Отличный копирайтер! Тексты очень красивые, будем заказывать постоянно!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! От сотрудничества только приятные впечатления, спасибо! Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Копирайтинг
179 отзывов
$2/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга