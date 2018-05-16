Nadij

Надежда Морозова Nadij

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
скайп - Nadij313

Копирайтер-рерайтинг. Опыт работы в сфере 4 года. Копирайтинг для меня  стал не только подработкой, но и моим хобби. Поэтому я вкладываю в свои статьи всю душу и время.

Пишу грамотно и осмысленно, соблюдаю ТЗ и поставленные сроки, к работе отношусь ответственно. Буду рада сотрудничеству! Обращайтесь

Знания и навыки:

  • - Написание текстов разных форм и стилей - от пригласительного до креативной концепции или аналитической статьи;
  • - Грамотный язык, легкий и понятный стиль;
  • - Русский – профессионально; английский – базовый уровень;
  • - Умение работать в сжатые сроки;
  • - Написание статей в журналы;
  • - Быстрый поиск и анализ информации.
МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА:·     

  • Ответственность за качество.
  • ·  Исполнительность.
  • ·  Пунктуальность.
  • ·  Порядочность и надежность.
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Отзывы заказчиков

VIPSTUDIO
Артем 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Требуется качественный рерайт 6000 знаков
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
egenius
46 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
$2
10 баллов
6 лет назад
Написать статьи для сайта на строительную тематику
Это уже повторный проект с Надеждой. Рекомендую.
Отличный заказчик, четкое ТЗ, быстрая проверка и оплата, спасибо!
Ответный отзыв
6nickes9
Николай 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Написать 50 описаний для категорий на сайте
Тексты написано быстро и качественно. Рекомендую!
С Николаем было приятно работать, одни положительные впечатления, спасибо! Обращайтесь, буду рада сотрудничеству!
Ответный отзыв
R0LeXx
Роман 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Написание текстов
Отличные, красивые текста. Всем рекомендую!
Как обычно сотрудничеством довольна! Спасибо!!!
Ответный отзыв
R0LeXx
Роман 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Написание красивых текстов на сайт
Отличный копирайтер! Тексты очень красивые, будем заказывать постоянно!
Отличный заказчик! От сотрудничества только приятные впечатления, спасибо! Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв
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Копирайтинг
179 отзывов
$2/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга