podarokplus

Вячеслав podarokplus

 
43 годаРоссия/Новосибирск
10 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Баннер

    $10

    Здравствуйте еще раз! Мы ознакомились с Вашим портфолио и предложением и отобрали его для дальнейшей проработки и формирования окончательного предложения, в свою очередь, мы получили фото и описание букетов. И сейчас хотим конкретизировать задание. Нам требуется ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Баннер для сайта

    Здравствуйте, нам нужны баннеры для сайта, на главную страницу (образцы можно посмотреть гл. странице сайта https://www.podarokplus.ru/). Там есть особенность баннер состоит из "фона" и "активной картинки" (кто с Битриксом работал, вероятно, в курсе). И баннер ...

    БитриксБаннер для сайта
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Ускорить загрузку сайта на Битриксе

    Здравствуйте, показатели гуглпейджспид очень низкие (сайт podarokplus.ru): [code]﻿https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fwww.podarokplus.ru%2F&amp;tab=mobile[/code] Обращались к сисадминам, утверждают, что сервер настроен оптимально. Более того, некоторые клиенты жалуются на "тормоза" при работе. Вижу что сайт делает 800 запросов на страницу, нормальный показатель ~100 или меньше. Проверил похожие ...

    БитриксСайт на Битрикс
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Оптимизазия битрикс

    Здравствуйте. Периодически "падает" база данных, при весьма небольшой нагрузке (принтскрины в приложении).Более того наблюдается медленная генерация страниц. Для примера тоже сайт размещен на обычном хостинге (бегет) - [url=http://shmidtqz.beget.tech./]http://shmidtqz.beget.tech.[/url] При мониторинге производительности чуть более 20, скорость загрузки около ...

    Битрикс
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Оптимизация выделенного сервера под Битрикс

    Здравствуйте, наш "самописный" сайт www.podarokplus.ru был перенесен на платформу битрикс - http://176.122.20.22/. Скорость загрузки сайта существенно возросла с 0,2с. до 0,8с. (замеры делали сервисом https://be1.ru/site-speed/?url=podarokplus.ru), что нас крайне не устраивает. Дело в том, что демо версия ...

    UbuntuБитрикс
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • 3 уникальные статьи по подаркам

    Нужны 3 уникальные новостные статьи по подаркам к 23-му и 8 марта (1500-2500 зн. с проб.) по аналогии с этими [url=http://www.podarokplus.ru/news/index/tag/618]http://www.podarokplus.ru/news/index/tag/618[/url] (анонс, статья, плюс 3 фото до 150 Кб). Одна статья по 23 и две по 8-му (что ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Видео на лэндинг

    Здравствуйте, на сайте elkivnsk.ru "под" РЕАЛЬНЫМИ ФОТО нужно добавить РЕАЛЬНОЕ ВИДЕО с ютуба - https://youtu.be/lLk6fgNlfXg. Естественно, сохранив, корректное отображение сайта во всех браузерах, разрешениях и операционных системах. Плюс на елочках надпись "Гирлянда в подарок" заменить на ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Создать флеш баннер 150х150

    Необходимо сделать флеш баннер 150х150. Подробности кандидатам. В комментариях укажите цену и срок.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
thefrest
29 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 часа назад
$25
10 баллов
год назад
Банер франшизы
Вячеслав отличный заказчик и приятный человек. Хорошо, когда на одной волне 🌊 Спасибо, будем на связи!
В очередной раз обращался к Виталию. И опять результат даже превзошел ожидания, предложенная им концепция оказалась лучше, чем та, которую я планировал изначально. В общем, планирую продолжать сотрудничество и другим рекомендую ;)
Ответный отзыв
Z1ubaci
Зюбач 
19 летМолдова
2 года в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
2 года назад
Баннер
Отличный заказчик) просто супер) вовремя оплата, без притензий, хорошее отношение к исполнителю. Всем рекомендую!
Заказывали у Виктора баннер, были требования по разрешению и размеру файла. Сначала размер был чуть больше, но потом все поправил. С учетом стоимости, которая была указана за заказ, все отлично. Рекоммендуем!
Ответный отзыв
thefrest
29 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 часа назад
$25
10 баллов
2 года назад
Баннер для сайта
Вячеслав великолепный заказчик :) Своевременная обратная связь и оплата без задержек. Буду рад помочь ещё ! На связи 😉
Заказывали у Виталия баннер для сайта. Из всех кандидатов он лучше всех сумел уловить идею/суть, которую мы хотели отразить в нем (баннере). Планируем сотрудничать с ним и далее и другим советуем;)
Ответный отзыв
skiper
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 часов назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Ускорить загрузку сайта на Битриксе
Очень приятный заказчик, задача поставлена четко, общение культурное и оперативное, оплата без задержек, весьма рекомендую.
Друзья! Хочу поделиться опытом работы с Евгением. Стояла задача ускорить работу сайта на Битриксе и повысить рейтинг в Гуглпейдж. Но произошло непредвиденное после выполнения рекомендаций гугла, он (гуглпейдж), наоборот понизил, хотя сам Битрикс и др. сервисы показывали повышение скорости загрузки... Я был в недоумении, если честно. Но Евгений справился и с этим. Был проделан колоссальный объем работы! По ходу работы Евгений дал массу "побочных" рекомендаций, которые, безусловно, были очень полезны и будут планомерно внедряться. Во время работы всегда был на связи, оперативно и четко отвечал на все вопросы. Очень рад, что нашел такого исполнителя, теперь по Битриксу только к нему. В общем, рекомендую. P.S.: По мимо всего прочего, Евгений оказался очень приятным в общении человеком, даже жаль, что не знаком с ним лично, слишком далеко находимся...)
Ответный отзыв
Nadij
34 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$9
10 баллов
6 лет назад
3 уникальные статьи по подаркам
Отличный заказчик! Рекомендую!
Все отлично и в срок, рекомендую!
Ответный отзыв