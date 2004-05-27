podarokplus

Друзья! Хочу поделиться опытом работы с Евгением. Стояла задача ускорить работу сайта на Битриксе и повысить рейтинг в Гуглпейдж. Но произошло непредвиденное после выполнения рекомендаций гугла, он (гуглпейдж), наоборот понизил, хотя сам Битрикс и др. сервисы показывали повышение скорости загрузки... Я был в недоумении, если честно. Но Евгений справился и с этим. Был проделан колоссальный объем работы! По ходу работы Евгений дал массу "побочных" рекомендаций, которые, безусловно, были очень полезны и будут планомерно внедряться. Во время работы всегда был на связи, оперативно и четко отвечал на все вопросы. Очень рад, что нашел такого исполнителя, теперь по Битриксу только к нему. В общем, рекомендую. P.S.: По мимо всего прочего, Евгений оказался очень приятным в общении человеком, даже жаль, что не знаком с ним лично, слишком далеко находимся...)