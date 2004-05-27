Люди стоят в очередь за подарками
- $25Баннеры1 исполнительЗавершенгод назад
- $10
Здравствуйте еще раз! Мы ознакомились с Вашим портфолио и предложением и отобрали его для дальнейшей проработки и формирования окончательного предложения, в свою очередь, мы получили фото и описание букетов. И сейчас хотим конкретизировать задание. Нам требуется ...Завершен2 года назад
Здравствуйте, нам нужны баннеры для сайта, на главную страницу (образцы можно посмотреть гл. странице сайта https://www.podarokplus.ru/). Там есть особенность баннер состоит из "фона" и "активной картинки" (кто с Битриксом работал, вероятно, в курсе). И баннер ...Завершен2 года назад
Здравствуйте, показатели гуглпейджспид очень низкие (сайт podarokplus.ru): [code]https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fwww.podarokplus.ru%2F&tab=mobile[/code] Обращались к сисадминам, утверждают, что сервер настроен оптимально. Более того, некоторые клиенты жалуются на "тормоза" при работе. Вижу что сайт делает 800 запросов на страницу, нормальный показатель ~100 или меньше. Проверил похожие ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте. Периодически "падает" база данных, при весьма небольшой нагрузке (принтскрины в приложении).Более того наблюдается медленная генерация страниц. Для примера тоже сайт размещен на обычном хостинге (бегет) - [url=http://shmidtqz.beget.tech./]http://shmidtqz.beget.tech.[/url] При мониторинге производительности чуть более 20, скорость загрузки около ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте, наш "самописный" сайт www.podarokplus.ru был перенесен на платформу битрикс - http://176.122.20.22/. Скорость загрузки сайта существенно возросла с 0,2с. до 0,8с. (замеры делали сервисом https://be1.ru/site-speed/?url=podarokplus.ru), что нас крайне не устраивает. Дело в том, что демо версия ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужны 3 уникальные новостные статьи по подаркам к 23-му и 8 марта (1500-2500 зн. с проб.) по аналогии с этими [url=http://www.podarokplus.ru/news/index/tag/618]http://www.podarokplus.ru/news/index/tag/618[/url] (анонс, статья, плюс 3 фото до 150 Кб). Одна статья по 23 и две по 8-му (что ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте, на сайте elkivnsk.ru "под" РЕАЛЬНЫМИ ФОТО нужно добавить РЕАЛЬНОЕ ВИДЕО с ютуба - https://youtu.be/lLk6fgNlfXg. Естественно, сохранив, корректное отображение сайта во всех браузерах, разрешениях и операционных системах. Плюс на елочках надпись "Гирлянда в подарок" заменить на ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо сделать флеш баннер 150х150. Подробности кандидатам. В комментариях укажите цену и срок.Завершен10 лет назад