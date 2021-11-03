Z1ubaci

Зюбач Z1ubaci

 
19 летМолдова/Тирасполь
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад

Привет, я дизайнер с 5-летним стажем работы в программе Adobe Photoshop и After Effects.

На моем счету свыше 400 успешно выполненных работ и отзывов.

Я являюсь креативной личностью, славлюсь качеством и скоростью работы.

Мой спектр услуг:

  • Баннеры / визитки / афиши
  • Оформление социальных сетей
  • Лендинги
  • Гиф анимации
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
Goblyin
Олег 
29 летМолдова
2 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
$25
10 баллов
год назад
Banner Facebook
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
moscatti
Иван 
28 летБеларусь
2 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
$30
9 баллов
2 года назад
Дизайн трех банеров на главной странице сайта
норм
Среднего уровня заказчик
Ответный отзыв
podarokplus
Вячеслав 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
2 года назад
Баннер
Заказывали у Виктора баннер, были требования по разрешению и размеру файла. Сначала размер был чуть больше, но потом все поправил. С учетом стоимости, которая была указана за заказ, все отлично. Рекоммендуем!
Отличный заказчик) просто супер) вовремя оплата, без притензий, хорошее отношение к исполнителю. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Баннеры
2 отзыва
$7/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
$25/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга