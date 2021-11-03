Привет, я дизайнер с 5-летним стажем работы в программе Adobe Photoshop и After Effects.
На моем счету свыше 400 успешно выполненных работ и отзывов.
Я являюсь креативной личностью, славлюсь качеством и скоростью работы.
Мой спектр услуг:
- Баннеры / визитки / афиши
- Оформление социальных сетей
- Лендинги
- Гиф анимации
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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Портфолио
- Шапка для Facebook37 просмотров
- Автошкола34 просмотра
- Робот пылесос38 просмотров
- Баннер "черная пятница"134 просмотра
- Баннер [Конкурс]19 просмотров
- Цветочный баннер86 просмотров
- Лендинг82 просмотра
- Креатив для Instagram82 просмотра
- Шапки YT/VK75 просмотров
- Превью80 просмотров
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
год назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$30
9 баллов
2 года назад
Ответный отзыв
Среднего уровня заказчик
$10
10 баллов
2 года назад
Заказывали у Виктора баннер, были требования по разрешению и размеру файла. Сначала размер был чуть больше, но потом все поправил. С учетом стоимости, которая была указана за заказ, все отлично. Рекоммендуем!
Ответный отзыв
Отличный заказчик) просто супер) вовремя оплата, без притензий, хорошее отношение к исполнителю. Всем рекомендую!
Баннеры
2 отзыва
$7/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
$25/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга