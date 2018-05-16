Написание красивых текстов на сайт

КопирайтингЗавершен13 заявок204 просмотра
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Здравствуйте!

Сайт сельхоз. тематики (многолетние травы, газоны и т.д.) http://agrogermes.ru/

Необходимо написать ряд статей по каждому товару. Например http://agrogermes.ru/mnogoletnie-travy/

Сейчас уже написаны текста для каждого товара (например: http://agrogermes.ru/ezha-sbornaya/), но их качество не устраивает. Тексты должен быть написан красивым, грамотным языком, чтобы их было приятно читать и каждый текст должен нести правильную смысловую нагрузку.

Интересуют цены и сроки

6 лет назад
R0LeXx
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
час назад
Выбранный исполнитель
Nadij
34 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$15
3 дня
Отличный копирайтер! Тексты очень красивые, будем заказывать постоянно!
Отличный заказчик! От сотрудничества только приятные впечатления, спасибо! Буду рада дальнейшему сотрудничеству!