Написание красивых текстов на сайт

Здравствуйте!

Сайт сельхоз. тематики (многолетние травы, газоны и т.д.) http://agrogermes.ru/

Необходимо написать ряд статей по каждому товару. Например http://agrogermes.ru/mnogoletnie-travy/

Сейчас уже написаны текста для каждого товара (например: http://agrogermes.ru/ezha-sbornaya/), но их качество не устраивает. Тексты должен быть написан красивым, грамотным языком, чтобы их было приятно читать и каждый текст должен нести правильную смысловую нагрузку.

Интересуют цены и сроки