Написать статью про электрика на сайт

КопирайтингЗавершен8 заявок165 просмотров
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Написать статью про электрика на сайт, на тему мой подход к работе. Материалы для работы дам.

6 лет назад
uvarovfrontend
Юрий 
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Fremdtext
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
6 лет назад
$20
7 дней
Все отлично, быстро реализовали задуманное, правки внесли без проблем. Будем работать еще.
Отличный клиент, интереснейшая задача!