Написать тексты для сайта

КопирайтингЗакрыт13 заявок257 просмотров
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Для сайта http://hspa.ru/ необходимо написать 12 тестов:

1) Салон красоты в центре москвы2) Маникюр в центре москвы, чистые пруды3) Парикмахер-стилист в центре москвы4) Услуги косметолога5) Программы омоложения лица6) Элитный салон красоты в центре7) Салон красоты цены8) Программы похудения - обертывание9) Программы похудения - массаж10) Свадебный визаж11) наращивание волос москва12) наращивание волос - часто задаваемые вопросы

Тексты должны быть читаемые, интересные и написаны о салоне и на основании услуг салона. В них необходимо добавить данные ключевые слова - но переспамливать текст нельзя. 3-4 вхождения. слова можно склонять и нужно заменять синонимами.

Каждый текст примерно лист формата а4, 12-ым шрифтом. Можно чуть меньше.

От Вас сроки и итоговая стоимость.

Тексты для сайта
6 лет назад
sky4uk
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
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