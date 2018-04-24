Написать тексты для сайта

Для сайта http://hspa.ru/ необходимо написать 12 тестов:

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Тексты должны быть читаемые, интересные и написаны о салоне и на основании услуг салона. В них необходимо добавить данные ключевые слова - но переспамливать текст нельзя. 3-4 вхождения. слова можно склонять и нужно заменять синонимами.

Каждый текст примерно лист формата а4, 12-ым шрифтом. Можно чуть меньше.

От Вас сроки и итоговая стоимость.