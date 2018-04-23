Сделать реферат

Добрый день, Александр! Меня зовут Александр, я владелец консалтинговой компании, которая зарегистрирована в Польше. Мы открылись совсем недавно, компания состоит их двух человек, которые в прошлом работали на должностях менеджеров проектов в крупных, международных телеком компаниях. Решили открыть ...