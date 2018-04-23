Грамотно обработать текст

$16
КопирайтингЗакрыт6 заявок266 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго дня! 

>> Задача: 

Есть потребность в качественно составленном тексте для КП (Начало и концовка) 

>> Что нужно: 

Копирайт, сделать текст деловым и современным. 

>> Что есть: 

Текст (набросал в метро на коленке, дабы передать мысль) 

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Хотите комплексное решение для Вашей новой недвижимости, с минимальными потерями личного времени и нервов. 

В ближайшем будущем продажа новой недвижимости со всей необходимой мебелью станет таким же привычным делом, как и продажа квартир с отделкой. По крайней мере, тренд налицо. Преимущества меблированных домов очевидны. Например, дом не только с отделкой, но и мебелью (как минимум, кухней), позволяет заехать сразу после получения ключей и, таким образом, не тратить время на поиски и переговоры с разными исполнителями, начиная от отделки, заканчивая мебелью и декором помещения. При оптовых закупках и стандартных решениях мебель получается ощутимо дешевле. 

При всех сомнениях реализации такого предложения, Вы получаете развернутый ответ комплексного предложения. Наши дизайнеры-художники уже проделали огромную работу по визуализации помещений Вашего пространства, в каждом изделии мы используем исключительно экологические и высококачественные материалы и фурнитуру. Учтены даже самые мелкие детали начиная от плечиков в Вашей новой гардеробной и заканчивая бесконтактной сенсорной подсветкой рабочей зоны на кухне. При этом, мы скорректируем, предложим, а также визуализируем все Ваши правки, идеи и пожелания для Вашей будущей мебели. Не стоит даже думать, о том, что у Ваших соседей будет идентичный интерьер с мебелировкой, мы проектно-производственная компания слоган, которой – уникальность Вашего пространства!  

Дальше уже мы сами заполняем: 

Фото кухни  задача  решение  материалы  стоимость 100р 

Фото прихожей  задача  решение  материалы  стоимость 100р 

Фото лестницы  задача  решение  материалы  стоимость 100р 

Фото гардеробных  задача  решение  материалы  стоимость 100р 

и т.д. 

Полная стоимость проекта под ключ 310р (т.е. намного дешевле, если делать например только кухню!) 

ну и концовку 

Выгода для комплексного решения очевидна. Наш высокий уровень сервиса, профессиональный подход к задаче и индивидуальное исполнение – это избавление Вас от колоссального потери времени и огромной экономии. Просто доверьте нам и начинайте жизнь, а не ремонт... 

контакты и бла бла бла 

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>> Что должно присутствовать в тексте: 

Готовый дизайн проект домапомещения проработанный дизайнерами \ любые пожелания и поправки для реализации любых проектов \ огромный кейс образцов материалов, а также индивидуальное изготовление образца для тактильного контакта с будущей мебелью \ комплексное решение \ один исполнитель – управляющая компания все гарантийные обязательства (не нужно искать исполнителя, который изготавливал то или иное изделие) \ экологические материалы, высококачественная европейская фурнитура \ выгода везде и во всем \ качественный сервис на высшем уровне \ минимум временных затрат – максимум результата 

6 лет назад
primetlc
Алексей 
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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