Создать и вести тему на психологическом форуме. Желательно девушка психолог. Оплата небольшая.
Текст для сайта-визитки новой консалтинговой компании (телеком)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, Александр!
Меня зовут Александр, я владелец консалтинговой компании, которая зарегистрирована в Польше.
Мы открылись совсем недавно, компания состоит их двух человек, которые в прошлом работали на должностях менеджеров проектов в крупных, международных телеком компаниях.
Решили открыть свою фирму, предоставляем услуги практических всех типов связанных с передачей информации ( продажа лямбд, IP транзита, последние мили, L2/L3 vpn, аренда стоек/юнитов в датацентрах Польши, оптические модули, все необходимые материалы и remote hands).
Помимо выше упомянутых услуг занимаемся продажей телеком оборудования: Juniper, Cisco, Infinera, PacketLight, Ekinops, Dell, etc. Как новым так и б/у с гарантией.
Плюс сдаем в аренду сервера, которые установлены в наших стойках в варшавском датацентре.
И наконец-то созрели на сайт :)
Почитал отзывы, просмотрел несколько Ваших работ - понравилось.
Сайт планируем делать на WordPress, есть купленная тема Mesmerize PRO.
Оформлять планируем сами, но с текстами сайта нужна Ваша помощь :)
Сайт будет содержать 4-6 страниц.
Текста хочется не много, основные идеи, краткое описание, конкретика (для компаний которые заинтересованы в таких услугах много рассказывать не надо, они хорошо знают о чем идет речь).
По ссылке ниже схема/идея построения сайта (не окончательная, только наброски):
https://mm.tt/1071082414?t=ZdfXD42Fer
Хотелось бы получить качественные и интересные тексты.
Прошу сообщить, заинтересованы ли Вы в данном проекте.
С уважением,
Александр
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