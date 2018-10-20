Текст для сайта-визитки новой консалтинговой компании (телеком)

Добрый день, Александр!

Меня зовут Александр, я владелец консалтинговой компании, которая зарегистрирована в Польше.

Мы открылись совсем недавно, компания состоит их двух человек, которые в прошлом работали на должностях менеджеров проектов в крупных, международных телеком компаниях.

Решили открыть свою фирму, предоставляем услуги практических всех типов связанных с передачей информации ( продажа лямбд, IP транзита, последние мили, L2/L3 vpn, аренда стоек/юнитов в датацентрах Польши, оптические модули, все необходимые материалы и remote hands).

Помимо выше упомянутых услуг занимаемся продажей телеком оборудования: Juniper, Cisco, Infinera, PacketLight, Ekinops, Dell, etc. Как новым так и б/у с гарантией.

Плюс сдаем в аренду сервера, которые установлены в наших стойках в варшавском датацентре.

И наконец-то созрели на сайт :)

Почитал отзывы, просмотрел несколько Ваших работ - понравилось.

Сайт планируем делать на WordPress, есть купленная тема Mesmerize PRO.

Оформлять планируем сами, но с текстами сайта нужна Ваша помощь :)

Сайт будет содержать 4-6 страниц.

Текста хочется не много, основные идеи, краткое описание, конкретика (для компаний которые заинтересованы в таких услугах много рассказывать не надо, они хорошо знают о чем идет речь).

По ссылке ниже схема/идея построения сайта (не окончательная, только наброски):

https://mm.tt/1071082414?t=ZdfXD42Fer

Хотелось бы получить качественные и интересные тексты.

Прошу сообщить, заинтересованы ли Вы в данном проекте.

С уважением,

Александр