Копирайтер для художественного обогащение сказок

Мы – команда сайта, посвященного детским сказкам. Нам очень нужны люди, которые могут писать сказки красивым, выразительным литературным языком с исключительной грамотностью!

Если вы хотели бы попробовать свои силы в этом интересном деле детского писателя – наше задание для вас. Вы будете получать тексты старинных русских сказок (написанных ещё по канонам дореформенной орфографии 1918 г.). У нас их очень-очень много! Взяв за основу идею и сюжет сказки, вам нужно будет написать свою. Вкладывайте в сказку душу, пишите, как вам хочется и как умеете (мы доверяем вашему литературному таланту). Но есть и ряд требований с нашей стороны:

1) Грамотность, грамотность и ещё раз грамотность! Пожалуйста, найдите другое задание, если у вас сложности с пунктуацией, соблюдением стиля или другими нормами русского языка, даже банально внимательностью.

2) Украшение текста средствами художественной выразительности;

3) Потребуется смягчать бранные слова и “страшные” сцены/образы. Основная аудитория наших текстов – маленькие дети (и родители, которые будут им читать). Например, слово “дура” уместно заменить на “несмышлёха”, а сцену, в которой собаки отгрызают лисе конечности лучше обозначить как то, что они её просто “потрепали”;

4) Мы работаем с документами Google и ожидаем, что вы тоже сможете.

Обязательно ознакомьтесь с полным текстом задания по ссылке https://docs.google.com/document/d/1Z56h3-UVGjNR_fu06vwWiyHg7vRZyCLYgc4sdeCFAFk/

Также к заданию приложен образец файла старорусской сказки и пример адаптации.

Если вас всё устраивает и вам интересно наше задание, пожалуйста, отправьте нам сразу вместе с заявкой в чате ваш вариант адаптации двух-трёх первых абзацев сказки “Ванюша-новорождённый” (см. вложение). Это поможет нам сразу понять ваш художественный стиль.

Мы также понимаем, что хорошие авторы стоят дорого, гораздо больше, чем мы можем предложить (пока что это 30 р. за 1000 знаков без пробелов). Но наш проект полностью некоммерческий. Мы ничего не продаём, а привносим в жизнь маленьких детей народные сказки, многие из которых уже забыты.

Мы ищем тех, кто всегда хотел попробовать себя как детского писателя, но всё не представлялась возможность. Или это уже ваше любимое дело. И, может быть, именно ваши сказки будут вызывать детский смех, улыбку, интерес, радость, лёгкий страх и бурю эмоций.

Надеемся, что именно вы захотите стать частью нашей команды на долгий срок, а в будущем мы обязательно вырастем и сможем платить больше.

P.S.: напоминаем, что вместе с заявкой в чате мы ждём ваш вариант адаптации двух-трёх первых абзацев сказки “Ванюша-новорождённый” (см. вложение), чтобы сразу понять ваш художественный стиль.