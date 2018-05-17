Создание статьи для журнала. Тематика: бухгалтерия

Здравствуйте.Нужен грамотный и вдумчивый автор для написания статей на тему сантехники, электрики и пластиковых окон. Статьи под ключевые слова, для страниц услуг и блога. Пишите ваши примеры работ, цены и тему, в которой вы бы хотели ...
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Необходимо написание статьи на бухгалтерскую тематику: про сдачу нулевых отчётов для ИП/ООО
Объём 10-12 тыс. знаков.
Статья будет размещаться в отраслевом бизнес журнале.
Текст должен хорошо читаться, быть простым для понимания
Целевая аудитория статьи: предприниматели, бухгалтера, управленцы.
Схожих заявок будет много.
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