Маркетолог, специалист по продажам и неймингу

Маркетолог, предприниматель, консультант. Более 100 успешно выполненных проекта.

Специализация:

- маркетинг: онлайн и оффлайн

- нейминг

- реклама

- продажи: написание коммерческих предложений, скриптов продаж.

Помогу с продвижением вашего бизнеса. Подбираю наиболее эффективные и малобюджетные инструменты маркетинга.