Маркетолог, специалист по продажам и неймингу
Маркетолог, предприниматель, консультант. Более 100 успешно выполненных проекта.
Специализация:
- маркетинг: онлайн и оффлайн
- нейминг
- реклама
- продажи: написание коммерческих предложений, скриптов продаж.
Помогу с продвижением вашего бизнеса. Подбираю наиболее эффективные и малобюджетные инструменты маркетинга.
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$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
6 лет назад
спасибо, база была собрана
Ответный отзыв
Хороший заказчик
$13
10 баллов
6 лет назад
Все прошло отлично. Спасибо Рекомендую.
Ответный отзыв
Прекрасный и порядочный заказчик. Очень рекомендую
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$10/час
от $10от 3 дней
нет рейтинга