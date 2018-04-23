auteshev

Андрей auteshev

 
35 летУкраина/Донецк
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Маркетолог, специалист по продажам и неймингу

Маркетолог, предприниматель, консультант. Более 100 успешно выполненных проекта.

Специализация:

- маркетинг: онлайн и оффлайн

- нейминг

- реклама

- продажи: написание коммерческих предложений, скриптов продаж.

Помогу с продвижением вашего бизнеса. Подбираю наиболее эффективные и малобюджетные инструменты маркетинга.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
funtik007
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$15
10 баллов
6 лет назад
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спасибо, база была собрана
Хороший заказчик
Ответный отзыв
funtik007
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$13
10 баллов
6 лет назад
Разработать Акцию для продвижения товара.
Все прошло отлично. Спасибо Рекомендую.
Прекрасный и порядочный заказчик. Очень рекомендую
Ответный отзыв
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$10/час
от $10от 3 дней
нет рейтинга