Добрый вечер. Требуется профессиональное написание статей для сайта детской тематики.

Статья должна легко читаться и быть написано именно для людей а не для поисковых систем.

В стать должны быть заголовки, абзацы. В статье нужно будет вписывать от 2 до 3 ссылок.

Прошу не предлагать цену выше 100 рублей за 1000 знаков.

Статьи нужны объемом 2-2,5 тыс знаков. В месяц примерно 30-40 статей

Оригинальность текстов строго 100%

Жду Ваших предложений.