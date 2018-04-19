Написание статей для сайта

КопирайтингЗакрыт19 заявок248 просмотров
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Добрый вечер. Требуется профессиональное  написание статей для сайта детской тематики.

Статья должна легко читаться и быть написано именно для людей а не для поисковых систем.

В стать должны быть заголовки, абзацы. В статье нужно будет вписывать от 2 до 3 ссылок.

Прошу не предлагать цену выше 100 рублей за 1000 знаков.

Статьи нужны объемом 2-2,5 тыс знаков. В месяц примерно 30-40 статей

Оригинальность текстов строго 100%

Жду Ваших предложений.

Написание статей
6 лет назад
Ochnik-Zaochnik
Евгений 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 отзывов
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