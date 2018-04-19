Копирайтинг по теме: Грамотный фитнес без вреда для позвоночника

КопирайтингЗакрыт1 заявка170 просмотров
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Для проекта по Грамотному фитнесу (fitspine.ru) требуется написать качественные, грамотные по смыслу и SEO-оптимизированные статьи. 

При написании статей надо обязательно придерживаться требований, которые находятся

в приложенном файле. 

Для каждой статьи будет выдано подробное ТЗ, под которое надо её оптимизировать. 

Этапы работы:

1.  Бюджетна выполнение тестового задания - 45 рублей за 1000 знаков;

2.  ЕслиВы проходите тестовое задание, мы берём Вас на вакансию «копирайтер-стажер» стоимость будет также 45р за 1000 знаков на последующие 9 статей;

3.  Есливы проходите эту ступень мы берём Вас «в штат», на постоянную основу, стоимость

будет оговариваться индивидуально и она будет расчитываться не за знаки, а за статью (т.е. за каждую статью будет фиксированная оплата).  

Проверкой будет заниматься автор http://alexandrabonina.ru/ 

Требования к кандидату:

1.  Нужно предельно хорошо разбираться в теме фитнеса, чтобы писать уникальные (рерайт не подойдёт) статьи.

2.  Желательно иметь медицинское и фитнес образование, или просто фитнес образование такие кандидаты будут в приоритете.

3.  Нужно ОЧЕНЬ хорошо разбираться в теме и понимать в seo (по этому пункту сможем помочь разобраться знания темы важнее), чтобы статья была идеальной во всех смыслах. Нужно будет «вписаться» в требования по seo и сойтись во взглядах на фитнес с автором! 

Оплату производится на кошельки ЯД и WMR, после того как статья будет приведена в соответствии со всеми требованиями (до отдачи статьи на проверку автору). 

Если заинтересовала работа, оставляйте свою заявку, и по возможности приложите портфолио по теме, также напишите Ваше образование и на сколько хорошо Вы знакомы с данной темой. 

6 лет назад
nadezhdaf
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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