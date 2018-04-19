Копирайтинг по теме: Грамотный фитнес без вреда для позвоночника

Для проекта по Грамотному фитнесу (fitspine.ru) требуется написать качественные, грамотные по смыслу и SEO-оптимизированные статьи.

При написании статей надо обязательно придерживаться требований, которые находятся

в приложенном файле.

Для каждой статьи будет выдано подробное ТЗ, под которое надо её оптимизировать.

Этапы работы:

1. Бюджетна выполнение тестового задания - 45 рублей за 1000 знаков;

2. ЕслиВы проходите тестовое задание, мы берём Вас на вакансию «копирайтер-стажер» стоимость будет также 45р за 1000 знаков на последующие 9 статей;

3. Есливы проходите эту ступень мы берём Вас «в штат», на постоянную основу, стоимость

будет оговариваться индивидуально и она будет расчитываться не за знаки, а за статью (т.е. за каждую статью будет фиксированная оплата).

Проверкой будет заниматься автор http://alexandrabonina.ru/

Требования к кандидату:

1. Нужно предельно хорошо разбираться в теме фитнеса, чтобы писать уникальные (рерайт не подойдёт) статьи.

2. Желательно иметь медицинское и фитнес образование, или просто фитнес образование такие кандидаты будут в приоритете.

3. Нужно ОЧЕНЬ хорошо разбираться в теме и понимать в seo (по этому пункту сможем помочь разобраться знания темы важнее), чтобы статья была идеальной во всех смыслах. Нужно будет «вписаться» в требования по seo и сойтись во взглядах на фитнес с автором!

Оплату производится на кошельки ЯД и WMR, после того как статья будет приведена в соответствии со всеми требованиями (до отдачи статьи на проверку автору).

Если заинтересовала работа, оставляйте свою заявку, и по возможности приложите портфолио по теме, также напишите Ваше образование и на сколько хорошо Вы знакомы с данной темой.