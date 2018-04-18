Описание товаров

КопирайтингЗакрыт4 заявки182 просмотра
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Требуется написать короткие описания стройматериалов, по 400-450 знаков. Всего 25 товаров. Сроки - до 20-00 19.04. Жду ваши цены и примеры работ.

6 лет назад
guest_15240656754498
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад