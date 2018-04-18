Написание статей для корпоративного журнала + новостей для сайта

Есть задача - написать тексты для нового сайта (https://www.staltd.ru/ - старая версия сайта, для понимания тематики). Тексты нужны как без оптимизации под СЕО, так и с копирайтингом по СЕО-оптимизацию. Объём большой - это все сервисные ...