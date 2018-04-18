Написание статей для корпоративного журнала + новостей для сайта

КопирайтингЗакрыт5 заявок202 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Статья для корпоративного журнала (пример журнала по ссылке: http://sumitec.com.ua/content/files/stu_magazine_4_2017_final.pdf).

Благодарю!

Написание статей
6 лет назад
kdmytrieva
39 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Написать статьи для раздела сайта

    $50

    Задача: написать статьи для раздела сайта "Рольставни". Обратите внимание на документы:  "Редполитика", "Вы умеете писать" перед подачей предложения. Критерии качества статьи определяются по этим документам.

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать концепт продаж из CRM ботами на автомате

    $15

    По аналогии с темой чат-бота телеграмм @CBF_Bot - смотрите обязательно как работаю автоматические продажи Продукты не важно какие, есть  [url=http://easywork24.holding.bz]EasyWork24[/url], есть [url=http://mielophone.holding.bz]Миелофон[/url] что имеем в принципе в наличии, какие инструменты... - отправку емейл (халява) - отправку смс (есть халявные ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужно 4 текста для тематики "сварочные аппараты"

    Нужно написать 4 текста для основных разделов сайта по тематике продажи сварочного оборудования! Ключи предоставим объем одного текста примерно 2000 символов. Просьба указывать цену за 1000  символов

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать статью для блога

    Необходимо написать статью на одну из следующих тем: -финансы -психология -еда -животные -советы (лайфаки и пр.) -Актуальные покупки  Оригинальность статьи должна быть не менее 95%. Готов сотрудничать с начинающими специалистами без портфолио.

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Описания МФО и их возможностей

    Здравствуйте! Нужны аналитические тексты (обзоры) о микрофинансовых организация (МФО) выдающих займы в режиме онлайн, а так же описания функционала сайтов этих организаций. Средняя длинна текста - 3000 знаков. Сначала даю тестовое тз (с полной оплатой) на 2-3 описания, ...

    Копирайтинг31 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Копирайтинг для сайта с каталогом "под ключ"

    Есть задача - написать тексты для нового сайта (https://www.staltd.ru/ - старая версия сайта, для понимания тематики). Тексты нужны как без оптимизации под СЕО, так и с копирайтингом по СЕО-оптимизацию. Объём большой - это все сервисные ...

    Копирайтинг для сайта
    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Копирайтер для текстов на Английском языке

    1. Требуется копирайтер для написание текстов на Английском языке;  1.1. В качестве подтверждения знания языка запрашиваются: предыдущие работы, демо-статья (проверяется офисным носителем языка); 2. Приветствуется опыт работы с текстами по медицинской тематике / фармацевтике; 3. Цена: оговаривается 4. При ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Копирайтер в софт тематику

    Для информационного сайта требуется написать 55 статей на тематику софт/программы. Ваши статьи должны быть: - уникальными; - экспертными; - понятными; - удобочитаемыми; - структурированными; - информативными; - грамотными. Требования: - продвинутый пользователь ПК - соблюдение выданных ТЗ; - уникальность не ниже 90%. От вас: - примеры написанных статей ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен копирайтер. Тематика продвижение сайтов.

    Нужна грамотная статья на главную и последующие страницы, возможно постоянное сотрудничество. Тематика продвижение сайтов / интернет маркетинг/ разработка и т.п.  Статья примерно на 5-7 тысяч символов.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад