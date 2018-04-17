Копирайтер для текстов на Английском языке

КопирайтингЗакрыт5 заявок183 просмотра
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1. Требуется копирайтер для написание текстов на Английском языке; 

1.1. В качестве подтверждения знания языка запрашиваются: предыдущие работы, демо-статья (проверяется офисным носителем языка);

2. Приветствуется опыт работы с текстами по медицинской тематике / фармацевтике;

3. Цена: оговаривается

4. При отсутствии опыта написания контента по медицинской тематике возможен индивидуальный подход по заданию;

5. Приветствуется прием оплаты в WMZ; 

5.1. При отсутствии возможности получения оплаты через WMZ запрашивается готовность заводить кошелек; 

5.2. Возможны индивидуальные (удобные) методы оплаты;

6. По завершении работы вся информация проверяется (носителем языка + уникальность);

7. Возможно длительное сотрудничество, поток работы обеспечим.

6 лет назад
vskravchenko
28 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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