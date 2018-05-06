Нужен копирайтер. Тематика продвижение сайтов.

КопирайтингЗавершен13 заявок353 просмотра
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Нужна грамотная статья на главную и последующие страницы, возможно постоянное сотрудничество. Тематика продвижение сайтов / интернет маркетинг/ разработка и т.п. 

Статья примерно на 5-7 тысяч символов.

6 лет назад
seo1msk
34 годаБеларусь
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
melpomene
Алиса 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
6 лет назад
$15
3 дня
Все отлично, буду обращаться в дальнейшем.
Андрей - человек, который горит своим делом, а работать с такими людьми всегда приятно. Поэтому очень довольна нашей совместной работой и с удовольствием продолжу сотрудничество.
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