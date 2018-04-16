Статья "Пул майнинг что это"

Здравствуйте, нужен текст для главной стр. [u]http://593evaxx.plp7.ru/[/u] Все критерии в таблице -[url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/14hTtiv0t4OGkZHqBIDckxwFkvkVQEBeSZLwATGCjYaE/edit#gid=0] ТЗ для копирайтера Главная стр. "кровельные материалы"[/url] 1. Ключевые Фразы берите из столбца "С" (ключевые слова для копирайтера). 2. Ключевые Фразы можно склонять и ...
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Написать текст для блога.
Требования к статье:
- текст должен быть продающим, интересным, полностью раскрывающим тему
- количество символов от 4000 до 8000 символов
- в заголовке, подзаголовках и тексте статьи используйте ключевые слова (пул майнинг, майнинг криптовалюты, пулы для майнинга, сообщество майнеров, рейтинг пулов для майнинга)
- тошнота теста должна быть в пределах 3-5%. Проверить можно с помощью сервиса https://istio.com
- уникальность не менее 95% по https://text.ru и https://content-watch.ru/text/
- когда используйте ключевые слова в тексте не забывайте писать в единственном и множественном числе,
- если по тексту много прямых вхождений ключевых запросов, то можно разбавлять их падежами и склонениями.
- используйте в написании текста подзаголовки и перечисления в виде списков, которые дополняют тему и облегчают чтение.
- используйте по возможности картинки в тексте, графики, диаграммы таблицы, чтобы максимально раскрыть тему.
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