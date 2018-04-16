Статья "Пул майнинг что это"

Написать текст для блога.

Требования к статье:

- текст должен быть продающим, интересным, полностью раскрывающим тему

- количество символов от 4000 до 8000 символов

- в заголовке, подзаголовках и тексте статьи используйте ключевые слова (пул майнинг, майнинг криптовалюты, пулы для майнинга, сообщество майнеров, рейтинг пулов для майнинга)

- тошнота теста должна быть в пределах 3-5%. Проверить можно с помощью сервиса https://istio.com

- уникальность не менее 95% по https://text.ru и https://content-watch.ru/text/

- когда используйте ключевые слова в тексте не забывайте писать в единственном и множественном числе,

- если по тексту много прямых вхождений ключевых запросов, то можно разбавлять их падежами и склонениями.

- используйте в написании текста подзаголовки и перечисления в виде списков, которые дополняют тему и облегчают чтение.

- используйте по возможности картинки в тексте, графики, диаграммы таблицы, чтобы максимально раскрыть тему.