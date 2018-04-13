Написать статьи для сайта

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Доброго времени.

Уважаемые фрилансеры, не надо спамить шаблонными сообщениями - все предельно и ясно расписано.

Давайте уважать друг друга)

Статьи на строительную тематику – строительная лаборатория.

Статьи для людей и по теме запросов, а не по ключам.

Объем текста +/- 2500 символов. Без воды и технической занудности но с техническим уклоном. Текст должен отвечать на запрос пользователя и иметь коммерческий уклон на продажу услуг.

Текст должен быть структурированным: иметь перечни, маркировочные списки, заголовки, место для картинки и пр. Абзацы каждые 3-7 предложений.

Уникальностьпо Адвего от 92%, тошнота 4-7%.

В заголовке обязательное присутствие ключевой фразы (согласно ТЗ), желательно в прямом вхождении. Если не получается, то допускаем в измененном виде. Заголовок 3-7 слов.

В первом предложение абзаца и далее по тексту органично прописываем ключи из ТЗ согласно тематике заголовка как в прямом, так и в измененном виде.

Если ключ по смыслу не идет в прямом вхождение, допускаем видоизменение, но при условии чтобы ключи составили естественный смысл.

Использование каждого ключа минимум 1 раз в тексте обязательно.

СогласноТЗ:

Номера впервом столбике – порядок ключей для заголовков.

Желтый цвет – обязательное вхождение.

Красный цвет – допускаем видоизменение.

По тексту не допускается:

Конструкциииз нескольких прилагательных – замечательный, неповторимый, изысканный слон.

Конструкциинесвойственные языку – интернет витрина попугаев.

Злоупотреблениевводными словами - поэтому вследствие чего ….

Использование негативных конструкции, примеры, сравнения – везде фильмы плохие а у нас

хорошие.

Тематикообразующиеи слова подсветки обязательны.

В текстевыделить цветом:

Желтый –прямое вхождение ключа

Зеленый– видоизмененный ключ

Серый – Тематикообразующиеслова

Синий –слова подсветки

Предложите стоимость и сроки.

Оплата по факту.

Пример СЯ для одной страницы прикладываю.

Всего надо по данной теме порядка 10 текстов.

6 лет назад
rusich86
Алексей 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
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