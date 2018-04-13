Написать статьи для сайта

Тема "Что такое тейпирование? Как пользоваться тейп лентой на колено, голеностоп?" Уникальность по адвего 90-100% Количество символов 7000 ТЗ - http://prntscr.com/j4me05 ТЗ - http://prntscr.com/j4medu Примеры статей https://newrunners.ru/mag/kinezio-tejp/ http://fysiotape.su/kinesio-tape-at-work/ Оплата 400 грн за работу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени.
Уважаемые фрилансеры, не надо спамить шаблонными сообщениями - все предельно и ясно расписано.
Давайте уважать друг друга)
Статьи на строительную тематику – строительная лаборатория.
Статьи для людей и по теме запросов, а не по ключам.
Объем текста +/- 2500 символов. Без воды и технической занудности но с техническим уклоном. Текст должен отвечать на запрос пользователя и иметь коммерческий уклон на продажу услуг.
Текст должен быть структурированным: иметь перечни, маркировочные списки, заголовки, место для картинки и пр. Абзацы каждые 3-7 предложений.
Уникальностьпо Адвего от 92%, тошнота 4-7%.
В заголовке обязательное присутствие ключевой фразы (согласно ТЗ), желательно в прямом вхождении. Если не получается, то допускаем в измененном виде. Заголовок 3-7 слов.
В первом предложение абзаца и далее по тексту органично прописываем ключи из ТЗ согласно тематике заголовка как в прямом, так и в измененном виде.
Если ключ по смыслу не идет в прямом вхождение, допускаем видоизменение, но при условии чтобы ключи составили естественный смысл.
Использование каждого ключа минимум 1 раз в тексте обязательно.
СогласноТЗ:
Номера впервом столбике – порядок ключей для заголовков.
Желтый цвет – обязательное вхождение.
Красный цвет – допускаем видоизменение.
По тексту не допускается:
Конструкциииз нескольких прилагательных – замечательный, неповторимый, изысканный слон.
Конструкциинесвойственные языку – интернет витрина попугаев.
Злоупотреблениевводными словами - поэтому вследствие чего ….
Использование негативных конструкции, примеры, сравнения – везде фильмы плохие а у нас
хорошие.
Тематикообразующиеи слова подсветки обязательны.
В текстевыделить цветом:
Желтый –прямое вхождение ключа
Зеленый– видоизмененный ключ
Серый – Тематикообразующиеслова
Синий –слова подсветки
Предложите стоимость и сроки.
Оплата по факту.
Пример СЯ для одной страницы прикладываю.
Всего надо по данной теме порядка 10 текстов.
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