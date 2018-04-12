Написать для раздела "О компании"

Нужно написать о компании, которая занимается комплексной автоматизацией кафе, ресторанов, баров и т.д. с программным обеспечением iiko, а также внедрением и автоматизацией бизнеса с помощью 1С. Вся информация для исполнителя будет с сайта компании и страниц из соц.сетей. Можно добавлять от себя, не ограничиваясь только информацией с сайта. Заказ срочный.