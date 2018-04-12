Требуется Копирайтер - продвинутый пользователь ПК

Нужно иметь базовое представление о том, что такое арбитраж, понимать жаргонизмы, термины, которые тут используются. Ну и готовность изучать, а не просто рерайтить обзоры у других. Должен получиться уникальный материал, нужно будет изучить сайты CPA-сетей, ...