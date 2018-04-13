Провести тест сайта и сделать скриншот

Здравствуйте! Ищется человек для поиска и создания постов на английском языке (небольшой текст+картинка или видео). Написанный текст должен побуждать к общению. Желательно прожить в Америке несколько лет. На данный момент нужно 50-70 постов. Оплата по факту выполнения работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Заплачу 200 рублей за тестирование сайта и скриншот.
Нужно будет зайти на сайт и выполнить ряд действий по инструкции.
В среднем задание занимает 15 минут.
Да, для работы у вас должны быть:
1) пластиковая карта или ЯД;
2) электронная почта;
3) телефон с номером;
4) репутация на сайте;
Напишите мне в комментарий "хочу сделать", а я создам вам сделку и вышлю инструкцию.
Если есть вопросы - пишите в комментарий, отвечаю.
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