FourteenLab

Дмитрий FourteenLab

 
42 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$4
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

BoL4OHKA
Мария 
33 года
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
$4
10 баллов
7 лет назад
Провести тест сайта и сделать скриншот
Исполнительный заказчик. Цели и задачи четко поставлены, всё доступно и понятно. Оплата выполнена в срок. Рекомендую!
Хорошо поработали! Всё получилось! Рекомендую
Ответный отзыв
reynee
Павлов 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
4 отзыва(-1)
$1
10 баллов
7 лет назад
Провести тест сайта и сделать скриншот
Отличный заказчик, приятно было поработать!
Отлично поработали, оперативно и результативно! Рекомендую!
Ответный отзыв
qlabbby
42 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$4
10 баллов
7 лет назад
Провести тест сайта и сделать скриншот
Отличный заказчик: чёткое задание, своевременная оплата. Рекомендую!
Великолепно отработали! быстро, чётко и без проволочек! Рекомендую
Ответный отзыв