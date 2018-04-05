FourteenLab

Добрый день! Заплачу 200 рублей за тестирование сайта и скриншот. Нужно будет зайти на сайт и выполнить ряд действий по инструкции. В среднем задание занимает 15 минут. ...
- $4Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день! Заплачу 200 рублей за тестирование сайта и скриншот. Нужно будет зайти на сайт и выполнить ряд действий по инструкции. В среднем задание занимает 15 минут. ...Тестирование ПО9 заявокЗакрыт7 лет назад
- $4
Добрый день! Заплачу 200 рублей за тестирование сайта и скриншот. Нужно будет зайти на сайт и выполнить ряд действий по инструкции. В среднем задание занимает 15 минут. ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт7 лет назад
- $4
Добрый день! Заплачу 200 рублей за тестирование сайта и скриншот. Нужно будет зайти на сайт и выполнить ряд действий по инструкции. В среднем задание занимает 15 минут. ...Завершен7 лет назад
- $4
Добрый день! Заплачу 200 рублей за тестирование сайта и скриншот. Нужно будет зайти на сайт и выполнить ряд действий по инструкции. В среднем задание занимает 15 минут. ...Завершен7 лет назад
- $4
Добрый день! Заплачу двести рублей за тестирование сайта и скриншот. Нужно будет зайти на сайт и выполнить ряд действий по инструкции. В среднем задание занимает 15 минут. ...Завершен7 лет назад
- $4
Добрый день! Заплачу двести рублей за тестирование сайта и скриншот. Нужно будет зайти на сайт и выполнить ряд действий по инструкции. В среднем задание занимает 15 минут. ...Тестирование сайтов15 заявокЗакрыт7 лет назад