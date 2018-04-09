Провести тест сайта и сделать скриншот

$4
Тестирование сайтовЗавершен9 заявок190 просмотров
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Добрый день!

Заплачу 200 рублей за тестирование сайта и скриншот.

Нужно будет зайти на сайт и выполнить ряд действий по инструкции.

В среднем задание занимает 15 минут.

Да, для работы у вас должны быть:

1) пластиковая карта или ЯД;

2) электронная почта;

3) телефон с номером;

4) репутация на сайте;

Напишите мне в комментарий "хочу сделать", а я создам вам сделку и вышлю инструкцию.

Если есть вопросы - пишите в комментарий, отвечаю.

6 лет назад
FourteenLab
Дмитрий 
41 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
_mirzahmedov_
25 летУзбекистан
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$200
1 день
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