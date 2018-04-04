Юзабилити-аудит

$170
Тестирование сайтовЗакрыт1 заявка128 просмотров
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Нужно:

1. Полный отчёт о текущем состоянии сайта.

2. Техническое задание по внедрению рекомендаций для дизайнера, верстальщика.

3. Техническое задание по внедрению рекомендаций программисту.

4. Мониторинг и контроль юзабилити после внесения изменений на сайте.

5. Составление замечаний по готовой версии программисту и дизайнеру, верстальщику

6 лет назад
arikon
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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