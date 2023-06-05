Аудит сайта

Привет! Меня зовут Павел Батаев. Я занимаюсь интернет-проектами с 2011 года. Моё основное направление — SEO-продвижение сайтов для онлайн школ и собственного агрегатора-онлайн курсов (найдите мой канал в Telegram, чтобы лучше понимать, хочется ли вам работать ...