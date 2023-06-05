Нужен SEO аудит для сайта https://zrobisam.com/ Цена аудита (расписать план работ) Цена создание семантического ядра Закупка ссылочной массы
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- Аудит сайтаSEO-аудит сайтаСемантическое ядроПоисковые системы (SEO)12 заявокОткрытмесяц назад
- $200
Нужен SEO аудит для сайта https://feidal.com.ua/ План задачи: Расписать : 1. Цена SEO-аудита 2 вариантов: расширенный и базовый. Состав каждого варианта 2. Какой конечный продукт аудита получает команда? Интересуют ТЗ для UX-дизайнера/программиста. Готовится ли это ТЗ ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт11 дней назад
- $250
Нужно сделать : Анализ ниши и конкурентов, разработка стратегии продвижения Сбор семантического ядра и кластеризация ключевых запросов Внутренний аудит сайта, техническая оптимизация Контентная оптимизация Внешняя оптимизация, наращивание ссылочной ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен3 месяца назад
- $250
Нужно сделать : Анализ ниши и конкурентов, разработка стратегии продвижения Сбор семантического ядра и кластеризация ключевых запросов Внутренний аудит сайта, техническая оптимизация Контентная оптимизация Внешняя оптимизация, наращивание ссылочной ...Закрыт3 месяца назад
Нужно сделать подробный SEO аудит сайта - https://e-wetao.ru/ Оставляйте свои заявкиПоисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $50
Нужен аудит seo с дальнейшими рекомендациями по продвижениюПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен5 месяцев назад
Провести аудит сайта, проверить на разных устройствах и браузерах, найти максимальное количество ошибок. Что искать/проверять: - ошибки в тексте - кривую верстку (отсутствие отступов, "поехавшие" картинки и тд) - не одинаковое визуально отображение страниц - кроссбраузерность на разных устройствах - отсутствие некоторых блоков, ...Аудит сайтаТестирование сайтов14 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Интернет-магазин кондиционеров ventm.ru Нужен сео-аудит сайта.Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт6 месяцев назад
- $300
1. Обновить систему администрации сайта на CMS Processwire до последней 3.0.210 2. Обновить PHP на хостинге до последней версии (проверка работоспособности сайта) 3. Установка модуля MarkupSitemapXML для автоматического создания sitemap 4. Установка канонических URL для ...PHPАудит сайтаВеб-программирование3 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
1. Обновить систему администрации сайта Processwire до актуальной 2. Адаптация десктопного дизайна сайта для мобильных устройств 3. Аудит сайта на наличии ошибок в коде, оптимизацияДизайн сайтаАудит сайтаСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 месяцев назад
Цель: Повышение видимости сайта в поисковых системах, увеличение трафика и конверсии для привлечения новых клиентов из ОАЭ и США. Задачи: Анализ сайта и конкурентов: а) провести технический аудит сайта; б) проанализировать сайты конкурентов и выявить их сильные и слабые ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт7 месяцев назад
Нужно произвести аудит онлайн магазина по продаже брендовой одежды, обуви и аксессуаров. и начать продвижение по выводу в топ в поисковых выдачах по примеру ключа "худи кензо". Предоставьте аудит сайта и ваши расценки на создание ...Аудит сайтаПоисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт9 месяцев назад
Требуется провести комплексный аудит веб-сайта с посадочными страницами для продвижения продуктов компании на бурж. Относительно недавно начала проседать органика, что и вызвало необходимость в стороннем аудите. Задачи: 1. Провести аудит и выявить имеющиеся проблемы; 2. Сформулировать экшен поинты для ...Закрыт8 месяцев назад
Комплексний аудит сайта growlab.com.ua по ссылке https://www.dropbox.com/s/vtzkvko424rhrly/growlab.com.ua%20-%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82.pdf?dl=0 Задача для програміста Дублі сторінок Мовні версії сайту Sitemap Robots.txt та index nofollow 404 код відповіді JavaScript на сайті Заголовки H1 Мета теги Циклічні ...JavascriptАудит сайтаТестирование сайтов4 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
- $600
Привет! Меня зовут Павел Батаев. Я занимаюсь интернет-проектами с 2011 года. Моё основное направление — SEO-продвижение сайтов для онлайн школ и собственного агрегатора-онлайн курсов (найдите мой канал в Telegram, чтобы лучше понимать, хочется ли вам работать ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
Необходимо сделать технический аудит сайта: [list=1][*]проверить его на уязвимости и вирусы[*]проверить работоспособность сайта[*]убрать все лишнее на сайте [*]улучшить его быстродействие[/list]Аудит сайтаТестирование сайтов5 заявокЗакрыт9 месяцев назад
Есть развернутый аудит сайта. Надо исправить в идеале все, но для начала самые основные. Необходимо исправить склейку доменов. Диагностируются множественные Ошибки в разметке HTML. Требуется сделать внутреннюю перелинкову страниц (следующий товар, предыдущий товар, похожие товары и т.п.) Требуется актуализировать ...HTMLАудит сайтаЗакрыт9 месяцев назад
Сайт на WP, типу лендінга з декількома розділами. Потрібен SEO-аудит - зауваження/рекомендації, що не так, що потрібно виправити і т.д. Україна.WordPressАудит сайтаSEO-аудит сайтаПоисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт10 месяцев назад
Доброго времени суток. Нужен человек с опытом провести аудит англоязычного сайта https://firstaidcompany.nz и предоставить рекоммендации по его оптимизации и/или ТЗ на тех правки если необходимы. Точнее, нужно проанализировать сайт (код и симантику), текущую Google Ads ...Аудит сайтаSEO-аудит сайтаGoogle AdsПоисковые системы (SEO)8 заявокЗакрытгод назад
Имеется сайт, который уже находится на относительно высоких позициях в SEO выдаче (3-10 места в зависимости от запросов). Нужен качественный аудит сайта + консультация по основным пунктам дальнейшей SEO оптимизации согласно самым актуальным на сегодняшний ...Аудит сайтаSEO-оптимизацияПоисковые системы (SEO)12 заявокЗакрытгод назад