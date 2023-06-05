Заказать аудит сайта

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  • SEO аудит сайта

    $200

    Нужен SEO аудит для сайта https://feidal.com.ua/ План задачи: Расписать : 1. Цена SEO-аудита 2 вариантов: расширенный и базовый. Состав каждого варианта 2. Какой конечный продукт аудита получает команда? Интересуют ТЗ для UX-дизайнера/программиста. Готовится ли это ТЗ ...

    Аудит сайтаSEO-аудит сайта
    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    11 дней назад

  • Оптимизация сайта в гугл

    $250

    Нужно сделать : Анализ ниши и конкурентов, разработка стратегии продвижения Сбор семантического ядра и кластеризация ключевых запросов Внутренний аудит сайта, техническая оптимизация Контентная оптимизация Внешняя оптимизация, наращивание ссылочной ...

    Аудит сайтаСемантическое ядро
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    3 месяца назад

  • Оптимизация сайта в гугл

    $250

    Нужно сделать : Анализ ниши и конкурентов, разработка стратегии продвижения Сбор семантического ядра и кластеризация ключевых запросов Внутренний аудит сайта, техническая оптимизация Контентная оптимизация Внешняя оптимизация, наращивание ссылочной ...

    Аудит сайтаСемантическое ядро
    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Аудит сайта на юзабилити

    Провести аудит сайта, проверить на разных устройствах и браузерах, найти максимальное количество ошибок. Что искать/проверять: - ошибки в тексте - кривую верстку (отсутствие отступов, "поехавшие" картинки и тд) - не одинаковое визуально отображение страниц - кроссбраузерность на разных устройствах - отсутствие некоторых блоков, ...

    Аудит сайта
    Тестирование сайтов14 заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Адаптация сайта для моб. устройств на CMS Processwire

    $300

    1. Обновить систему администрации сайта на CMS Processwire до последней 3.0.210 2. Обновить PHP на хостинге до последней версии (проверка работоспособности сайта) 3. Установка модуля MarkupSitemapXML для автоматического создания sitemap 4. Установка канонических URL для ...

    PHPАудит сайта
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Адаптация сайта для моб. устройств на Processwire

    1. Обновить систему администрации сайта Processwire до актуальной 2. Адаптация десктопного дизайна сайта для мобильных устройств 3. Аудит сайта на наличии ошибок в коде, оптимизация

    Дизайн сайтаАудит сайта
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Продвижение сайта свадебного фотографа и видеографа в ОАЭ и США

    Цель: Повышение видимости сайта в поисковых системах, увеличение трафика и конверсии для привлечения новых клиентов из ОАЭ и США. Задачи: Анализ сайта и конкурентов: а) провести технический аудит сайта; б) проанализировать сайты конкурентов и выявить их сильные и слабые ...

    Аудит сайтаСемантическое ядро
    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • СЕО сайта

    Нужно произвести аудит онлайн магазина по продаже брендовой одежды, обуви и аксессуаров. и начать продвижение по выводу в топ в поисковых выдачах по примеру ключа "худи кензо". Предоставьте аудит сайта и ваши расценки на создание ...

    Аудит сайта
    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • SEO аудит сайта для установления причин падения органического трафика

    Требуется провести комплексный аудит веб-сайта с посадочными страницами для продвижения продуктов компании на бурж. Относительно недавно начала проседать органика, что и вызвало необходимость в стороннем аудите. Задачи: 1. Провести аудит и выявить имеющиеся проблемы; 2. Сформулировать экшен поинты для ...

    Аудит сайтаSEO-аудит сайта
    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Нужен разработчик сайта

    Комплексний аудит сайта growlab.com.ua   по ссылке https://www.dropbox.com/s/vtzkvko424rhrly/growlab.com.ua%20-%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82.pdf?dl=0 Задача для програміста Дублі сторінок Мовні версії сайту Sitemap Robots.txt та index nofollow 404 код відповіді JavaScript на сайті Заголовки H1 Мета теги Циклічні ...

    JavascriptАудит сайта
    Тестирование сайтов4 заявки
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • SEO специалист для ведения информационных и коммерческих сайтов

    $600

    Привет! Меня зовут Павел Батаев. Я занимаюсь интернет-проектами с 2011 года. Моё основное направление — SEO-продвижение сайтов для онлайн школ и собственного агрегатора-онлайн курсов (найдите мой канал в Telegram, чтобы лучше понимать, хочется ли вам работать ...

    WordPressHTMLCSSАудит сайта
    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Технический аудит сайта

    Необходимо сделать технический аудит сайта: [list=1][*]проверить его на уязвимости и вирусы[*]проверить работоспособность сайта[*]убрать все лишнее на сайте [*]улучшить его быстродействие[/list]

    Аудит сайта
    Тестирование сайтов5 заявок
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Устранение ошибок аудита

    Есть развернутый аудит сайта. Надо исправить в идеале все, но для начала самые основные. Необходимо исправить склейку доменов. Диагностируются множественные Ошибки в разметке HTML. Требуется сделать внутреннюю перелинкову страниц (следующий товар, предыдущий товар, похожие товары и т.п.) Требуется актуализировать ...

    HTMLАудит сайта
    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • SEO-аудит сайта и советы по оптимизации

    Доброго времени суток. Нужен человек с опытом провести аудит англоязычного сайта https://firstaidcompany.nz и предоставить рекоммендации по его оптимизации и/или ТЗ на тех правки если необходимы. Точнее, нужно проанализировать сайт (код и симантику), текущую Google Ads ...

    Аудит сайтаSEO-аудит сайтаGoogle Ads
    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    год назад

  • SEO аудит и консультация по продвижению сайта

    Имеется сайт, который уже находится на относительно высоких позициях в SEO выдаче (3-10 места в зависимости от запросов). Нужен качественный аудит сайта + консультация по основным пунктам дальнейшей SEO оптимизации согласно самым актуальным на сегодняшний ...

    Аудит сайтаSEO-оптимизация
    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    год назад