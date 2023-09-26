Оптимизация сайта в гугл

$250
Поисковые системы (SEO)Завершен8 заявок39 просмотров
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Нужно сделать :

Анализ ниши и конкурентов, разработка стратегии продвижения

Сбор семантического ядра и кластеризация ключевых запросов

Внутренний аудит сайта, техническая оптимизация

Контентная оптимизация

Внешняя оптимизация, наращивание ссылочной массы

Анализ результатов, отчетность и дальнейшая оптимизация

4 месяца назад
KutsenkoEl
Елена 
26 летПольша
год в сервисе
Была
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
up_np
28 летУкраина
2 года в сервисе
Был
18 часов назад
4 месяца назад
$250
15 дней
UAH
Второй раз сотрудничаю с ребятами, работой их довольна. Все сделали быстро, четко и качественно. Который раз подтвердили свой профессионализм!
Спасибо за доверие. Заказчик доверяет и проверяет, но не всегда на связи. Рекомендую для других фрилансеров