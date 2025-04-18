Nikel007i33

Никита Nikel007i33

 
32 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 дня назад
Специалист по SEO продвижению

Всем доброго времени суток! Хочу немного написать о себе и моих способностях) Я уже 5-ый год работаю в IT компании. Мое основное направление настройка SEO оптимизации и контекстной рекламы в Google и Яндекс. Есть много готовых кейсов по тому и другому направлению (СМОТРИТЕ https://i-seo.su/est-chto-pokazat/, смогу в личку скинуть,). Так что пишите, не стесняйтесь все покажу, расскажу и по цене также договоримся)! Есть ИП и возможна оплата по безналу с договором и закрывающими документами.

Портфолио

Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
$10/час
от $30000от 30 дней
нет рейтинга