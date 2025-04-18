Специалист по SEO продвижению
Всем доброго времени суток! Хочу немного написать о себе и моих способностях) Я уже 5-ый год работаю в IT компании. Мое основное направление настройка SEO оптимизации и контекстной рекламы в Google и Яндекс. Есть много готовых кейсов по тому и другому направлению (СМОТРИТЕ https://i-seo.su/est-chto-pokazat/, смогу в личку скинуть,). Так что пишите, не стесняйтесь все покажу, расскажу и по цене также договоримся)! Есть ИП и возможна оплата по безналу с договором и закрывающими документами.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Roundbed.ru интернет-магазин одежды167 просмотров
- Проект comparema.ru213 просмотров
- Sladkie-sladosti.ru интернет-магазин212 просмотров
- Salismed.ru интернет-магазин177 просмотров
Поисковые системы (SEO)
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