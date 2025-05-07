Работаю на увеличение продаж Вашего бизнеса!

Здравствуйте!

Меня зовут Дмитрий, я частный SEO специалист с экспертизой в продвижении уже более пяти лет. Ответственно отношусь к своей работе, всегда нацелен на положительный результат для клиента и заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.

Спектр услуг



Включает в себя анализ сайта по: внутренней SEO оптимизации, технической оптимизации производительности, ссылочному профилю, уникальности контента и его соответствиям актуальным SEO требованиям, usability факторам.

Данный аудит можно заказать как комплексно, так и анализ определенных факторов.

Например, если Вы совсем недавно поработали с адаптивностью сайта и довели её до ума, анализ по данным параметрам Вам не нужен.

2. Разработка SEO стратегии продвижения



Включает в себя комплексный анализ структуры, контента и позиций как Вашего сайта, так и пяти сайтов-конкурентов с поисковой выдачи. Итоговым результатом работы является подробный план продвижения сайта на 3 месяца с пояснениями почему в определенном месяце необходимо совершить прописанные действия и к каким результатам это приведёт.

3. SEO оптимизация на этапе разработки



Если у Вас ещё нет сайта и Вы планируете занять высокие позиции в поисковой выдаче — Вам необходимо провести SEO оптимизацию ещё на этапе разработки сайта.

Включает в себя анализ ниши, запросов, десяти конкурентов с поисковой выдачи для полноценной проработки структуры будущего сайта. На основе анализа ниши и ТОП 10 сайтов поисковой выдачи формируются рекомендации для ещё не созданного сайта и его технических факторах: какая CMS будет оптимальной, какие элементы функционала должны быть на сайте, как формировать вывод контента на посадочных страницах. Также исходя из анализа запросов формируется информационный контент-план который поможет Вам в первое время когда только созданный сайт будет полноценно изучаться поисковыми ботами и попадать в выдачу - получить целевой около тематический трафик который заложит верные поведенческие факторы для проекта и ускорит улучшение позиций.

4. SEO продвижение уже существующего сайта



Полноценный комплекс работ по продвижению Вашего сайта. Включает в себя множество разных этапов которые зависят от: текущего состояния технической оптимизации сайта, текущих позиции и масштабов проекта. Стоимость и план действий оцениваются индивидуально для каждого проекта.

5. SEO консультации



Если Вы столкнулись с какой-то необычной проблемой: резко упали позиции, сайт попал под фильтр, проблемы с индексацией проекта, резкое увеличение обратных ссылок и прочее. Могу решить Вашу проблему после детального изучения.

Стоимость работ по любому из направлений обсуждается индивидуально для каждого конкретного случая.

В своём портфолио имею много успешных кейсов в высококонкурентных и трафиковых нишах, скриншоты позиций/трафика/работ могу предоставить по запросу в личной беседе.

Обращайтесь!