SEO аудит сайта

Нужен SEO аудит для сайта https://feidal.com.ua/

План задачи:

Расписать :

1. Цена SEO-аудита 2 вариантов: расширенный и базовый.

Состав каждого варианта

2. Какой конечный продукт аудита получает команда? Интересуют ТЗ для UX-дизайнера/программиста. Готовится ли это ТЗ и что дальше делать с аудитом?

3. Стоимость СТАРТОВОГО месяца для пакетов:

- SEO с внешней оптимизацией (закупка ссылочной массы)

- SEO без внешней оптимизации



Прошу прописать отдельно преимущества и недостатки каждого из этих пакетов из логики того, какой результат и когда получит клиент.



4. Стоимость и состав последующих регулярных ежемесячных работ.