SEO аудит сайта

$200
Поисковые системы (SEO)Открыт9 заявок47 просмотров
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Нужен SEO аудит для сайта https://feidal.com.ua/
План задачи:
Расписать :
1. Цена SEO-аудита 2 вариантов: расширенный и базовый.
Состав каждого варианта
2. Какой конечный продукт аудита получает команда? Интересуют ТЗ для UX-дизайнера/программиста. Готовится ли это ТЗ и что дальше делать с аудитом?
3. Стоимость СТАРТОВОГО месяца для пакетов:
- SEO с внешней оптимизацией (закупка ссылочной массы)
- SEO без внешней оптимизации

Прошу прописать отдельно преимущества и недостатки каждого из этих пакетов из логики того, какой результат и когда получит клиент.

4. Стоимость и состав последующих регулярных ежемесячных работ.

месяц назад
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