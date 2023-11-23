SEO аудит сайта

Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен SEO аудит для сайта https://feidal.com.ua/
План задачи:
Расписать :
1. Цена SEO-аудита 2 вариантов: расширенный и базовый.
Состав каждого варианта
2. Какой конечный продукт аудита получает команда? Интересуют ТЗ для UX-дизайнера/программиста. Готовится ли это ТЗ и что дальше делать с аудитом?
3. Стоимость СТАРТОВОГО месяца для пакетов:
- SEO с внешней оптимизацией (закупка ссылочной массы)
- SEO без внешней оптимизации
Прошу прописать отдельно преимущества и недостатки каждого из этих пакетов из логики того, какой результат и когда получит клиент.
4. Стоимость и состав последующих регулярных ежемесячных работ.
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