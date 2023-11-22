Необходимо удалить адрес компании с Google карты.

У нашей компании открылся новый магазин. Старый закрыт и не действует, но в Гуго картах поисковик выдает по названию нашего магазина старый адрес. Там стоит активное время работы. Мы пробовали удалить старый адрес, но не получается. Необходимо в поиске поднять новый адрес магазина, а старый по возможности удалить