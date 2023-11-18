Нужны траферы , которые привлекут живой целевой трафик

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Ищу траферов , суть работы гнать живой трафик (клиентов , которые могут купить услуги ) , можно из тг, из тик тока , из инст , переливать трафик нужно в тг группу , о цене договоримся

месяц назад
guest_1700272994530
Украина
месяц в сервисе
Был
месяц назад
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