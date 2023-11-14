Нужно написать контент план для группы Болельщиков Локомотива,подготовить креативы
Спарсить группу в вайбере и разослать по ней инвайты
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется группа в Вайбере с количеством участников 29000. Нужно спарсить номера участников, и разослать приглашение на вступление в другую группу, либо добавить этих контактов автоматически без их согласия вступления.
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