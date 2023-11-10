Ведущий(-ая) для съемки в видеоролике

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт2 заявки18 просмотров
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Требуется ведущий(-ая) для съемки в видеоролике для Youtube и соцсетей в режиме "говорящая голова".

Требования:

- Приятная внешность и хорошая дикция.

- Практический опыт аналогичной работы, умение работать на камеру.

- Наличие своего оборудования.

- Огромным плюсом будет умение делать несложный монтаж видео и участие в создании сценариев.

Тематика роликов - иммиграционные услуги.

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месяц назад
guest_1699595213468
Румыния
месяц в сервисе
Была
месяц назад
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