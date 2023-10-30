Проходит мероприятие Митинг: Верните их домой сейчас. Цель мероприятия поддержка родственников похищенных людей. Мероприятие состоится 10.11.23 в г. Кармиэль Израиль Цель рекламы пригласить людей проживающих в Кармиэль на данное мероприятие. ...
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