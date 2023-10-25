_Kaxa_

Антон _Kaxa_

 
23 года
2 года на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Переклад текстів, книг, документів.

Виконую роботу швидко та якісно! Вам сподобається результат. Перекладу вам будь-що, у короткі термінни, книгу, твір, дукомунти, пісню. Переклав вже 2 книги і 1 пісню, замовники були раді! Тому звертайтеся! Будете раді виконаною роботою! 

#43Русский язык
#66Написание обзоров
#72Написание отзывов
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1219
рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
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Русский языкНаписание обзоров
Рекомендую до співпраці
Дякую за співпрацю!
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
Написати відгук щодо додатку
Написание отзывов
Добре виконана робота
Дякую, Оплата прийшла!
Ответный отзыв
Переводы
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#2862