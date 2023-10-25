Переклад текстів, книг, документів.
Виконую роботу швидко та якісно! Вам сподобається результат. Перекладу вам будь-що, у короткі термінни, книгу, твір, дукомунти, пісню. Переклав вже 2 книги і 1 пісню, замовники були раді! Тому звертайтеся! Будете раді виконаною роботою!
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процент рекомендаций
#1219
рейтинг фрилансера
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- Перекладач з 20 мовнет просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
год назад
Русский языкНаписание обзоров
Рекомендую до співпраці
Ответный отзыв
Дякую за співпрацю!
$1
10 баллов
2 года назад
Написание отзывов
Добре виконана робота
Ответный отзыв
Дякую, Оплата прийшла!
Переводы
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#2862