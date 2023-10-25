Переклад текстів, книг, документів.

Виконую роботу швидко та якісно! Вам сподобається результат. Перекладу вам будь-що, у короткі термінни, книгу, твір, дукомунти, пісню. Переклав вже 2 книги і 1 пісню, замовники були раді! Тому звертайтеся! Будете раді виконаною роботою!