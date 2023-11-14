Виконую роботу якісно та швидко.

Я – Ваш вірний співробітник та права рука! Допоможу Вам у роботі з текстами та гарантую, що зроблю це якісно та швидко!

Добре володію російською, українською, і базові знання англійської, З радістю вам допомагатиму!

У роботі з професії фрилансера багато тонкощів, які потрібно враховувати. Як приклад, один легко справляється з перекладом написаного тексту, але спілкуватися на іноземною мовою йому складно, і навпаки. Не так багато універсальних фахівців, які досконало володіють кількома мовами.