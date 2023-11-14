Виконую роботу якісно та швидко.
Я – Ваш вірний співробітник та права рука! Допоможу Вам у роботі з текстами та гарантую, що зроблю це якісно та швидко!
Добре володію російською, українською, і базові знання англійської, З радістю вам допомагатиму!
У роботі з професії фрилансера багато тонкощів, які потрібно враховувати. Як приклад, один легко справляється з перекладом написаного тексту, але спілкуватися на іноземною мовою йому складно, і навпаки. Не так багато універсальних фахівців, які досконало володіють кількома мовами.
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#340
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Реклама ігор45 просмотров
- Курсова26 просмотров
- Перевод26 просмотров
Отзывы заказчиков
$4
10 баллов
год назад
Хорошая работа.
Ответный отзыв
Як завжди все ок
$8
10 баллов
год назад
Всё супер.
Ответный отзыв
Все супер
$40
10 баллов
год назад
FacebookGoogle PlayРазмещение ссылок
Отличная работа, как всегда.
Ответный отзыв
Як завжди все чудово
$10
10 баллов
год назад
FacebookНаписание отзывов
Хорошая работа, как всегда.
Ответный отзыв
Дякую,з вами теж приємно співпрацювати зі
$20
10 баллов
год назад
Всё отлично, быстро, качественно.
Ответный отзыв
Вічлива людина , гарні пропозиція роботи
Копирайтинг
2 отзыва
$5/час
от $1от 1 дня
#556
Переводы
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#1595