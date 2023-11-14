Lokotoskarina96

Карина Локотош Lokotoskarina96

 
24 года
2 года на фриланс-бирже
Была
4 месяца назад
Виконую роботу якісно та швидко.

Я – Ваш вірний співробітник та права рука! Допоможу Вам у роботі з текстами та гарантую, що зроблю це якісно та швидко!
Добре володію російською, українською, і базові знання англійської, З радістю вам допомагатиму!
У роботі з професії фрилансера багато тонкощів, які потрібно враховувати. Як приклад, один легко справляється з перекладом написаного тексту, але спілкуватися на іноземною мовою йому складно, і навпаки. Не так багато універсальних фахівців, які досконало володіють кількома мовами.

#2Google Play
#3Размещение ссылок
#3TikTok
#4Написание курсовых работ
#5Написание отзывов
#7Facebook
#29Украинский язык
#65Написание обзоров
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#340
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Портфолио

Отзывы заказчиков

martariri
Марта 
41 год
2 года в сервисе
Была
9 месяцев назад
$4
10 баллов
год назад
Оставить 10 комментариев
Хорошая работа.
Як завжди все ок
Ответный отзыв
martariri
Марта 
41 год
2 года в сервисе
Была
9 месяцев назад
$8
10 баллов
год назад
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Всё супер.
Все супер
Ответный отзыв
martariri
Марта 
41 год
2 года в сервисе
Была
9 месяцев назад
$40
10 баллов
год назад
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FacebookGoogle PlayРазмещение ссылок
Отличная работа, как всегда.
Як завжди все чудово
Ответный отзыв
martariri
Марта 
41 год
2 года в сервисе
Была
9 месяцев назад
$10
10 баллов
год назад
Оставить 25 комментариев
FacebookНаписание отзывов
Хорошая работа, как всегда.
Дякую,з вами теж приємно співпрацювати зі
Ответный отзыв
martariri
Марта 
41 год
2 года в сервисе
Была
9 месяцев назад
$20
10 баллов
год назад
Разместить в Facebook 50 комментариев
Facebook
Всё отлично, быстро, качественно.
Вічлива людина , гарні пропозиція роботи
Ответный отзыв
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Копирайтинг
2 отзыва
$5/час
от $1от 1 дня
#556
Переводы
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#1595