martariri

Марта martariri

 
41 год
2 года на фриланс-бирже
Была
9 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$112
выплачено фрилансерам
90%
заказов с исполнителем
2
постоянных исполнителей
13
безопасных платежей

  • Оставить 10 комментариев под видео в TikTok / Reels / Youtube

    Требуется оставить 10 комментариев под видео в TikTok, Reels и Youtube на игровых каналах. Необходимо найти 5 различных каналов, оставить по одному комментарию под двумя свежими видео. Запрещено спамить и комментировать старые видео. Задача простая и может стать регулярной.

    Написание отзывовTikTokYouTube
    Социальные сети (SMM и SMO)39 заявок
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Оставить 5 ответов на комментарии, Фейсбук

    $3

    Требуется оставить 5 ответов на комментарии в Facebook. Необходимо использовать аккаунт с английским именем на латинице. Тексты и ссылки для ответов будут предоставлены. Ответы должны быть нейтральными и содержать ссылку на скачивание приложения из официальных магазинов Google и Apple.

    FacebookGoogle
    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Оставить 4 комментария на Фейсбуке

    Требуется оставить 4 комментария на Фейсбуке с нейтральным текстом и ссылкой на скачивание приложения из официальных сторов Google и Apple. Обязательное условие - наличие аккаунта с английским именем. Ссылки и тексты будут предоставлены.

    Facebook
    Наполнение сайтов7 исполнителей
    Завершен
    год назад

  • Разместить в Facebook 50 комментариев

    Требуется разместить 50 комментариев в активных сообществах мобильных игр и приложений с ссылкой на скачивание игры из официальных источников. Комментарии должны быть ориентированы на участников, которым интересны мобильные игры.

    FacebookGoogle Play
    Социальные сети (SMM и SMO)2 исполнителя
    Завершен
    год назад

  • Оставить 10 комментариев

    $4

    Требуется оставить 10 комментариев для тестирования площадки ОК. Задача связана с продвижением в социальных сетях (SMM и SMO). Комментарии должны быть оригинальными и соответствовать тематике площадки.

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Разместить в Facebook 20 комментариев

    $8

    Требуется разместить 20 комментариев в группах Facebook с ссылкой на скачивание игры из официального маркета. Файл с площадками и примерами комментариев прилагается. На одной площадке можно оставить несколько комментариев, важно, чтобы в сумме получилось 20.

    Facebook
    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Оставить комментарии в Facebook

    $40

    Требуется разместить 100 комментариев со ссылкой на скачивание мобильной игры в активных сообществах Facebook. Комментарии должны публиковаться в тех группах, где участникам интересны мобильные игры и приложения. Ссылка на скачивание должна быть из официального маркета (AppStore/GooglePlay), без взломанных версий.

    Размещение ссылокFacebookGoogle Play
    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Оставить 25 комментариев

    $10

    Необходимо оставить 25 комментариев в Facebook по заранее подготовленному списку в техническом задании. Идеальный кандидат должен иметь опыт в SMM и SMO для эффективного выполнения задачи.

    Написание отзывовFacebook
    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Разместить в Facebook 50 комментариев

    $20

    Требуется разместить 60 комментариев в активных Facebook-сообществах мобильных игр и приложений. Комментарии должны содержать ссылки на скачивание игры из официального маркета. Файл с площадками и примерами комментариев предоставлен. Обратите внимание на интересы участников сообществ.

    Facebook
    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Разместить в Facebook 50 комментариев

    Требуется разместить 50 комментариев в активных сообществах мобильных игр и приложений. Комментарии должны содержать ссылки на скачивание игры из официального маркета. Участники сообществ должны быть потенциально заинтересованы в предложении.

    Facebook
    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

Отзывы фрилансеров

Anna11_01
Анна 
17 лет
год в сервисе
Была
год назад
6 отзывов
$3
10 баллов
год назад
Оставить 5 ответов на комментарии, Фейсбук
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Чудовий замовник. Все швидко, чітко та зрозуміло пояснили. Рекомендую до співпраці!
Всё супер, как обычно.
Ответный отзыв
Anna11_01
Анна 
17 лет
год в сервисе
Была
год назад
6 отзывов
$1
10 баллов
год назад
Оставить 4 комментария на Фейсбуке
Facebook
Відповідальний замовник. Чемна та мила у спілкуванні. Все чітко та детально пояснює. Рекомендую до співпраці.
Быстро, чётко, всё по инструкции - очень рекомендую :) Плюсом вежливое общение, приятно работать с вами!
Ответный отзыв
Lokotoskarina96
24 года
2 года в сервисе
Была
4 месяца назад
$4
10 баллов
год назад
Оставить 10 комментариев
Як завжди все ок
Хорошая работа.
Ответный отзыв
Lokotoskarina96
24 года
2 года в сервисе
Была
4 месяца назад
$8
10 баллов
год назад
Разместить в Facebook 20 комментариев
Facebook
Все супер
Всё супер.
Ответный отзыв
Mariy-Olesya
Марія-Олеся 
28 лет
год в сервисе
Была
месяц назад
$1
10 баллов
год назад
Разместить в Facebook 50 комментариев
FacebookGoogle Play
Приємно працювати. Хороший замовник, все чітко і ясно.
Отличная работа.
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