Требуется оставить 10 комментариев под видео в TikTok, Reels и Youtube на игровых каналах. Необходимо найти 5 различных каналов, оставить по одному комментарию под двумя свежими видео. Запрещено спамить и комментировать старые видео. Задача простая и может стать регулярной.
- Социальные сети (SMM и SMO)39 заявокЗакрыт9 месяцев назад
- $3
Требуется оставить 5 ответов на комментарии в Facebook. Необходимо использовать аккаунт с английским именем на латинице. Тексты и ссылки для ответов будут предоставлены. Ответы должны быть нейтральными и содержать ссылку на скачивание приложения из официальных магазинов Google и Apple.Завершенгод назад
Требуется оставить 4 комментария на Фейсбуке с нейтральным текстом и ссылкой на скачивание приложения из официальных сторов Google и Apple. Обязательное условие - наличие аккаунта с английским именем. Ссылки и тексты будут предоставлены.Наполнение сайтов7 исполнителейЗавершенгод назад
Требуется разместить 50 комментариев в активных сообществах мобильных игр и приложений с ссылкой на скачивание игры из официальных источников. Комментарии должны быть ориентированы на участников, которым интересны мобильные игры.Социальные сети (SMM и SMO)2 исполнителяЗавершенгод назад
- $4
Требуется оставить 10 комментариев для тестирования площадки ОК. Задача связана с продвижением в социальных сетях (SMM и SMO). Комментарии должны быть оригинальными и соответствовать тематике площадки.Завершенгод назад
- $8
Требуется разместить 20 комментариев в группах Facebook с ссылкой на скачивание игры из официального маркета. Файл с площадками и примерами комментариев прилагается. На одной площадке можно оставить несколько комментариев, важно, чтобы в сумме получилось 20.Завершенгод назад
- $40
Требуется разместить 100 комментариев со ссылкой на скачивание мобильной игры в активных сообществах Facebook. Комментарии должны публиковаться в тех группах, где участникам интересны мобильные игры и приложения. Ссылка на скачивание должна быть из официального маркета (AppStore/GooglePlay), без взломанных версий.Завершенгод назад
- $10
Необходимо оставить 25 комментариев в Facebook по заранее подготовленному списку в техническом задании. Идеальный кандидат должен иметь опыт в SMM и SMO для эффективного выполнения задачи.Завершенгод назад
- $20
Требуется разместить 60 комментариев в активных Facebook-сообществах мобильных игр и приложений. Комментарии должны содержать ссылки на скачивание игры из официального маркета. Файл с площадками и примерами комментариев предоставлен. Обратите внимание на интересы участников сообществ.Завершен2 года назад
Требуется разместить 50 комментариев в активных сообществах мобильных игр и приложений. Комментарии должны содержать ссылки на скачивание игры из официального маркета. Участники сообществ должны быть потенциально заинтересованы в предложении.Завершен2 года назад