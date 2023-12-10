Разместить в Facebook 50 комментариев

Необходимо разместить в активных (тех, в которых публикуются свежие записи и происходит общение) сообществах мобильных игр и приложений 50 комментариев со ссылкой на скачивание игры (из официального маркета, AppStore/Google Play, не взлом и т.п.).

Только в тех сообществах, участникам которых эти предложения могут быть потенциально интересны.