Разместить в Facebook 50 комментариев

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен8 заявок60 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разместить в активных (тех, в которых публикуются свежие записи и происходит общение) сообществах мобильных игр и приложений 50 комментариев со ссылкой на скачивание игры (из официального маркета, AppStore/Google Play, не взлом и т.п.).

Только в тех сообществах, участникам которых эти предложения могут быть потенциально интересны.

19 дней назад
martariri
Марта 
40 летКипр
2 месяца в сервисе
Была
16 часов назад
Выбранные исполнители
Mariy-Olesya
Марія-Олеся 
27 летУкраина
20 дней в сервисе
Была
4 часа назад
19 дней назад
$1
1 день
UAH
Отличная работа.
Приємно працювати. Хороший замовник, все чітко і ясно.
Wnxdrn_meow50
Елена 
35 летУкраина
месяц в сервисе
Была
8 часов назад
19 дней назад
$5
1 день
UAH
Отличная работа.
Спасибо!очень приятно с вами сотрудничать!!!