Создать меню для Telegram канала

Социальные сети (SMM и SMO)Открыт1 заявка15 просмотров
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Требуется создать меню для Telegram канала с кнопками и картинкой

Обо мне, О канале, представьтесь, Для новичков, Мои Голосовые, Важное, Крипта,

Полезные ссылки, Инструкции, где-то 20 кнопок в меню, но в некоторых есть подменю

Ваше предложения и обязательно похожие работы. Спасибо за внимание, буду ждать предложения.

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41 годУкраина
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