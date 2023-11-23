Требуется создать меню для Telegram канала с кнопками и картинкой

Обо мне, О канале, представьтесь, Для новичков, Мои Голосовые, Важное, Крипта,

Полезные ссылки, Инструкции, где-то 20 кнопок в меню, но в некоторых есть подменю

Ваше предложения и обязательно похожие работы. Спасибо за внимание, буду ждать предложения.